von Laura Stunz Seit dem Sieg von Vivien Blotzki beim "Germany's Next Topmodel"-Finale diskutiert das Netz über die Fairness der Entscheidung. Nun meldet sich Kandidatin Selma zu Wort.

Am Donnerstagabend ging ein Traum für Vivien Blotzki in Erfüllung: Als erstes Curvy-Model in der Geschichte von "Germany's Next Topmodel" wurde die 23-Jährige Siegerin des Formates, sicherte sich den Titel, 100.000 Euro Preisgeld, das Cover der "Harper's Bazaar" sowie eine Kampagne der Kosmetikfirma Mac Cosmetics, die in der gesamten DACH-Region zu sehen sein wird. Nach 17 Wochen hartem Kampf ein Erfolgsmoment, den nichts auf der Welt trüben kann – so glaubt man.

Böse Stimmen auf Social Media

Doch nicht jeder kann sich über den Sieg der Halbbrasilianerin freuen. Auf Social Media häufen sich mittlerweile negative Kommentare zum Finale. Teils kritisieren Nutzer die Fairness der Entscheidung, teils richten sie sich gezielt gegen Blotzki, kommentieren den Sieg voller Spot, Hohn und Hass.

"Die Dicke hat gewonnen, weil es sonst gemein wäre", wettert ein Nutzer, "Für was soll sie Werbung machen? Bratkartoffeln? Pralinen? Stützstrümpfe?", spottet ein weiterer.

Heidi Klum: "Ein Model ohne Job ist kein Model"

Doch richten sich die Kommentare nicht nur gegen den Körper der 23-Jährigen. Viele zweifeln an der Ehrlichkeit der Entscheidung. "Vivian ist toll. Sie ist schön, charismatisch und talentiert. Aber sie war nicht die Beste", schreibt eine Nutzerin.

Eine andere kommentiert: "Heidi wollte halt auf Krampf, dass endlich mal ein Curvy Model gewinnt", ein weiterer Nutzer fasst zusammen: "Ich will nicht den Sieg schlecht reden, letztendlich hat sie genauso hart gearbeitet wie alle anderen. Doch muss man der Fairness halber sagen, das Vivien definitiv nicht die Beste im Finale war UND nicht einen Job abbekommen hat. Wenn es wirklich nach Leistung gehen würde, hätte sie nicht gewinnen dürfen."

Dabei stützen sich die Kritiker vor allem auf den viel zitierten Satz von Heidi Klum "Ein Model ohne Job ist kein Model", den die Jurorin in den vorherigen Staffeln immer wieder betonte – und der bei der Entscheidung in diesen Jahr nicht zum Tragen kam.

GNTM-Siegerin bedankt sich für die lieben Nachrichten

Weder Klum, noch Blotzki haben sich zu der Kritik bislang geäußert. In ihrer Instagram-Story bedankte sich die Siegerin lediglich für die lieben Nachrichten, auf die Anfeindungen ging sie nicht ein. "Ich kann es noch gar nicht fassen, dass ich 'Germany's Next Topmodel' 2023 bin. Ich habe die letzten Tage damit verbracht, zu realisieren und darauf klar zu kommen (...)", sagt sie. Sie lese die "ganzen lieben Nachrichten", versuche sich alles durchzulesen, aber schaffe es nicht, auf alles zu antworten. Sie sei sehr dankbar für das positive Feedback und wolle die Zeit jetzt nochmal genießen, "bevor der Trubel so richtig los geht."

Favoritin Selma äußert sich zu Kritik

Stattdessen hat sich nun Kandidatin Selma auf ihrem Instagram-Account zu Wort gemeldet. Die 18-Jährige galt als Favoritin der Staffel, zog nicht nur die meisten Jobs, sondern auch die besten Kritiken an Land. In ihrer Story postet sie einen Screenshot diverser Medienberichte, die die Vorwürfe an Blotzkis Sieg aufgreifen. Dazu schreibt sie "Ich bin wirklich schockiert!!"

© Screenshot Instagram / selmamayy

Sie sagt: "Ich bin ein bisschen schockiert, wenn ich hier sehe, was mein Rauswurf und der Sieg von Vivi für Auswirkungen hat und wie das Internet eskaliert. Ich lese so viele Hate-Kommentare gegenüber Vivi, wo Leute schreiben, dass Vivi es nicht verdient hat und Selma hätte gewinnen sollen." Sie freue sich natürlich sehr über den ganzen Support und ist dankbar für die Reichweite, jedoch mache es sie "unfassbar fertig, zu sehen, mit welchem Hate Vivi gerade leben muss."

© Screenshot Instagram / selmamayy

Sie verstehe die Reaktionen nicht und betont: "Für Vivi ist gerade so ein großer Traum in Erfüllung gegangen. Sie lebt den Traum, den wir alle hatten und kann das gerade vielleicht gar nicht genießen, weil so viele Leute sagen, dass sie es nicht verdient hätte." Zudem könne nicht nachvollziehen, wie der Sieg von Blotzki manche Leute so triggern würde.

"Bitte macht ihr den Moment so schön, wie er sein sollte"

Heidi habe ihre Entscheidung getroffen und niemand anderes könne sie treffen. "Vivi hat es genauso verdient, wie alle Kandidatinnen, die im Finale standen. (...) Bitte akzeptiert jetzt einfach, dass Vivi gewonnen hat und schenkt ihr Liebe. Bitte macht ihr den Moment so schön, wie er sein sollte und versucht, ihn ihr nicht zu versauen", plädiert die 18-Jährige.