Ein Schreckmoment auf der Bühne: Ein Konzertbesucher warf Bebe Rexha ein Handy an den Kopf. Wie geht es der Sängerin nach dem Unfall?

US-Popsängerin Bebe Rexha (33) hat sich nach einem Unfall auf der Bühne bei ihren Fans zurückgemeldet. Wie unter anderem die "Washington Post" berichtet, wurde die Musikerin am vergangenen Sonntagabend von einem aus der Menge geworfenen Handy auf der Bühne im Gesicht getroffen. Videos des Auftritts zeigen, wie Rexha anschließend zu Boden fiel und wenig später von der Bühne in Manhattan gebracht wurde.

Fotos der Verletzung

Nach Angaben der New Yorker Polizei wurde die 33-Jährige in stabilem Zustand in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Ein Mann aus New Jersey wurde aufgrund des Vorfalls festgenommen und wegen Körperverletzung angeklagt. Der 27-Jährige habe "absichtlich ein Mobiltelefon" auf die Sängerin geworfen, hieß es laut "Washington Post" in einer Erklärung der Polizei.

In einem Instagram-Post erklärte Bebe Rexha nun: "Mir geht es gut." Die Sängerin teilte zwei Selfies mit ihren Fans, auf dem die Verletzungen am linken Auge mit Bluterguss und offenbar einer genähten Platzwunde nahe der Augenbraue deutlich zu sehen sind. Viele Promis zeigten unter dem Post ihre Unterstützung für die Musikerin. "Es tut mir so leid, dass dir das passiert ist", erklärte Sängerin Demi Lovato (30). "Ich hoffe, es geht dir gut BeBe", schrieb Schauspieler John Stamos (59). "Was zur Hölle ist los mit den Leuten", ärgerte sich Model Winnie Harlow (28) über den Handy-Wurf. "Ich bin so froh, dass es dir gut geht!"