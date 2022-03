Noch vor wenigen Tagen war Sean Penn in der Ukraine.

Sean Penn ist sicher aus der Ukraine entkommen und inzwischen wieder zurück in seiner US-Heimat Los Angeles, wie aktuelle Bilder zeigen.

Auf seinem Twitter-Account hat Oscarpreisträger Sean Penn (61) zuletzt seine Reise aus der Ukraine zur polnischen Grenze dokumentiert. Zu Fuß habe er sich an einer kilometerlangen Schlange an Autos vorbei in Richtung Sicherheit begeben. Jetzt zeigen aktuelle Paparazzi-Aufnahmen aus Los Angeles, die der britischen "Daily Mail" vorliegen, dass Penn die Heimreise nach Los Angeles geglückt ist.

Demnach seien die Fotos, die Penn gemeinsam mit seiner Noch-Ehefrau Leila George (29) beim Gassigehen mit den gemeinsamen Hunden zeigen, bereits am vergangenen Mittwoch (2. März) entstanden - also rund zwei Tage nach Penns bislang letztem Twitter-Post aus der Ukraine. Ein Zeichen dafür, dass seine Ausreise und der Rückflug in die USA ohne Komplikationen vonstattengegangen sein dürfte.

Er will die "Wahrheit über die Geschehnisse" erzählen

Noch am Donnerstag vergangene Woche (24. Februar) zeigten Aufnahmen nach dem Start der russischen Invasion den Star in der Ukraine. Seit November 2021 und bis zuletzt arbeitete er vor Ort an einem Dokumentarfilm, der die "Wahrheit über die Geschehnisse" erzählen soll.

Lob für dieses Vorhaben erhielt Penn dabei vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (44). Penn beweise "Mut und Ehrlichkeit", so der 44-Jährige. Der Schauspieler hatte an einer Pressekonferenz von Regierungsvertretern teilgenommen und sich mit Journalisten und Militärvertretern ausgetauscht, um mehr über die Verteidigungsstrategie der Ukraine zu erfahren.