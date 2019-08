Willi Herren hat im "Sommerhaus der Stars" zuletzt regelmäßig bewiesen, dass er für den Sieg fast alles tun würde: Immer wieder fiel er seinen Mitbewohnern in den Rücken und hat sich auch mit seinem ehemaligen Kumpel Michael Wendler in die Haare bekommen. Auch beim Schlagerfest "Dortmund Olé", bei dem beide Sänger gebucht waren, gingen sich die Männer aus dem Weg. Als Jasmin Herren einen versöhnlichen Vorschlag machte, ging der Wendler nicht einmal darauf ein und haute einfach ab.

Auf seinen ehemaligen Kumpel angesprochen erklärte Willi Herren im Interview mit RTL augenzwinkernd: "Ich sag ihm einfach, was das für einer ist und dann ist gut." Das meinte der ehemalige "Lindenstraße"-Star aber wohl ernst. In einem Livestream auf dem offiziellen Instagram-Kanal der RTL-Show sagte der 44-Jährige kürzlich zu Ex-"Sommerhaus"-Bewohner Chris Töpperwien, er würde im Nachhinein vielleicht doch einiges anders machen.

Willi Herren möchte mit Michael Wendler telefonieren

Was das denn genau sei, wollte Töpperwien wissen. Herrens Antwort: "Ich würde, was den Wendler betrifft, jetzt anders auf ihn zugehen. Jetzt im Nachhinein, wenn man die Bilder so sieht." Er habe nach dem Streit bereits mit seinem ehemaligen Kumpel gesprochen, erklärte Willi Herren und kündigte an: "Wir werden nächste Woche mal ganz in Ruhe, außerhalb von allem, telefonieren."

Ob sich der Streit zwischen den Schlagerstars dann wohl legt? Was die "Sommerhaus"-Zuschauer von Willi Herren halten, wird beim Livestream ebenfalls klar: Die meisten Instagram-User schickten negative Emojis und Kommentare in den Livechat. Und auch auf Willi Herrens Instagram-Account häufen sich nach dem Streit mit Johannes Haller fiese Kommentare. Herren selbst wirft RTL jedoch vor, die Szenen seien unvorteilhaft zusammengeschnitten worden und er werde bewusst als Intrigant dargestellt.

Quellen: RTL.de / Instagram "Das Sommerhaus der Stars"