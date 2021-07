Wegen einer Wette flogen die beiden französischen Youtuber McFly und Carlito in einer Kunstflugstaffel am Nationalfeiertag über Paris. Der Flug sei für McFly eine "echte Strafe", aber auch unbeschreiblich gewesen.

Die französischen Youtuber McFly und Carlito haben an Frankreichs Nationalfeiertag Paris gemeinsam mit der Kunstflugstaffel überflogen. Mit dem Flug am Mittwoch lösten die beiden Youtuber ihren Teil einer Wette ein, weil sie in einem Ratewettbewerb mit Staatschef Emmanuel Macron unentschieden gespielt hatten. Der Flug in den schnellen Alphajets ist nichts für schwache Nerven; die Youtuber hatten spekuliert, sich dabei wohl übergeben zu müssen. Als Ausgleich soll der Präsident ein Bild der Youtuber bei einer öffentlichen Ansprache aufstellen. Die "Patrouille de France" eröffnete traditionell die Militärparade am 14. Juli. Mit neun Flugzeugen zeichneten sie am Mittwoch die französische Flagge in den Himmel über die Champs-Élysées.

"Echte Strafe" und "verrücktes Privileg"

McFly sprach nach dem Flug auf Instagram von einer "echten Strafe". Gleichzeitig schrieb er, es sei unbeschreiblich gewesen und dankte der "Patrouille de France". Carlito schrieb auf Twitter von einem "verrückten Privileg" und einem unglaublichen Erlebnis. Für den Flug hatten die beiden auch Abzeichen der Luftwaffe mit ihren Künstlernamen bekommen.

Anfang des Jahres hatte Macron die beiden Youtuber aufgerufen, mit einem Video über Hygieneregeln mindestens zehn Millionen Views zu landen. Das Musikvideo von McFly und Carlito wurde in kürzester Zeit zum Hit, als Preis lud Macron sie in den Élyséepalast ein. Dort veranstalteten die drei ein Ratespiel mit echten und ausgedachten Anekdoten.