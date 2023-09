Mit einem überraschenden Bild hat Olaf Scholz die Folgen seines Sportunfalls enthüllt: Der Kanzler trägt momentan eine Augenklappe.

Über den offiziellen Instagram-Account von Bundeskanzler Olaf Scholz (65) ist ein erstes Foto nach dessen Sportunfall veröffentlicht worden. Das rechte Auge des Kanzlers ist darauf mit einer schwarzen Augenklappe verdeckt, rund herum und bis hinab zum Kinn sind zudem Abschürfungen auf der rechten Gesichtshälfte des SPD-Politikers zu erkennen.

In der Bildbeschreibung beruhigt Scholz nicht nur die Bundesbürger und bedankt sich für die Anteilnahme, sondern beweist auch die Fähigkeit, über sich selbst zu lachen: "Wer den Schaden hat... Bin gespannt auf die Memes. Danke für die guten Wünsche, sieht schlimmer aus, als es ist!" Im Kommentarbereich finden sich neben zahlreichen Genesungswünschen auch schon einige der erwartbaren Scherze. So etwa die Frage, ob Scholz nun zu der Piratenpartei gewechselt oder die deutsche Antwort auf "Avengers"-Chef Nick Fury (Samuel L. Jackson, 74) sei.

Vorfall am vergangenen Wochenende

Erste Berichte über die Verletzungen, die sich Scholz beim Joggen zugezogen haben soll, machten am vergangenen Wochenende die Runde. "Bundeskanzler Olaf Scholz muss nach einem kleinen Sportunfall seine Termine in Hessen an diesem Sonntag leider absagen", wurde eine Regierungssprecherin von "Bild" zitiert. Er sei demnach beim Joggen "gestürzt und hat sich Prellungen im Gesicht zugezogen. Seine Termine in der kommenden Woche sind davon nicht tangiert".

Für kommenden Dienstag (5. September) ist unter anderem geplant, dass der Bundeskanzler an der Eröffnungsveranstaltung der Internationalen Automobil-Ausstellung in München teilnimmt.

Zum Sport kam Olaf Scholz durch seine Ehefrau Britta Ernst (62), mit der er seit 1998 verheiratet ist. Als er etwa 40 Jahre alt war, habe sie ihm gesagt, er müsse etwas tun und er sei ihr "sehr dankbar" dafür, verriet er einmal bei einem "Brigitte live"-Auftritt.