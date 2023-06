Joe Biden ist auf einer Bühne in Colorado gestürzt. Das Weiße Haus erklärte nun, was der Grund war und wie es dem Präsidenten geht.

US-Präsident Joe Biden (80) ist am Donnerstag (1. Juni) bei einem Auftritt über einen Sandsack gestolpert und gestürzt. Der Vorfall ereignete sich, als Biden in der US Air Force Academy in Colorado Diplome überreichte. Wie CNN berichtet, schien es dem Präsidenten aber anschließend gut zu gehen, demnach schritt er ohne Hilfe zu seinem Platz auf der Tribüne. Am Ende der Zeremonie wurde er dem Bericht zufolge gesehen, wie er lächelnd zu seinem Fahrzeug joggte. Das Weiße Haus erklärte auch offiziell, dass es Biden nach dem Sturz gut gehe.

Der US-Präsident war gestürzt, als er von der Bühne kam. Er hatte zuvor eine Ansprache an die Absolventen der Akademie gehalten und mehr als 90 Minuten damit verbracht, Abschlusszeugnisse zu verteilen und zu gratulieren. Als er zu seinem Sitz zurückwollte, stolperte er laut CNN und fiel zu Boden. Er landete auf seiner rechten Hüfte. Eine Gruppe Männer half ihm wieder auf die Beine. Auf Videomaterial der Feier seien Sandsäcke zu sehen, heißt es, die vor dem Podium in der Nähe der Stelle platziert waren, an der Biden gestanden hatte. Zuvor dienten diese offenbar dazu, zwei Teleprompter zu beschweren.

Das sagt Bidens Arzt

Biden kandidiert für eine zweite Amtszeit. Er ist schon vorher in der Öffentlichkeit gestürzt, unter anderem letztes Jahr während einer Radtour in Delaware und auf der Treppe seines Flugzeugs Air Force One. Bidens Arzt erklärte, der Präsident sei körperlich fit für sein Amt. Der steife Gang des Präsidenten sei auf "Abnutzungserscheinungen" an Bidens Wirbelsäule zurückzuführen. Die letzte Untersuchung ergab CNN zufolge, dass der Zustand unverändert sei, wenn auch mit "möglicherweise strafferen Oberschenkelmuskeln und Waden".

In seiner Rede vor den Absolventen in Colorado scherzte Biden über sein Alter, das seine politischen Gegner immer wieder als Angriffspunkt nutzen. "Als ich vor 300 Jahren meinen Schulabschluss gemacht habe, bewarb ich mich an der Marineakademie", lachte Biden bei seinem Auftritt.