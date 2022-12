So reagieren die Stars im Netz

Nach WM-Aus für Deutschland So reagieren die Stars im Netz

Deutschlands WM-Aus ruft im Netz viele enttäuschte Reaktionen hervor. Auch Stars wie Oliver Pocher und Cathy Hummels melden sich zu Wort.

Das WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft trotz des 4:2-Erfolgs gegen Costa Rica am Donnerstagabend ruft auch bei zahlreichen Promis überwiegend enttäuschte Reaktionen in den sozialen Medien hervor. "So schade, nach dem Spiel gegen Spanien!", kommentierte etwa Ex-"Bachelor" Andrej Mangold (35) den jüngsten Instagram-Post des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

"Es reicht halt einfach leider nicht, wenn man so viele leichte Fehler hinten macht und vor dem Tor leider so ineffizient ist", kritisierte der ehemalige Rosenkavalier weiter. Mangold hoffe nun auf schnelle Analysen und vor allem, dass Fußballstar Thomas Müller (33) nicht aus der National-Elf zurücktrete. Das hatte der Weltmeister von 2014 nach dem WM-Aus im TV-Interview angedeutet: "Falls das mein letztes Spiel gewesen sein sollte: Ich habe es mit Liebe getan."

Etwas optimistischer kommentierte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (66) denselben Beitrag. "Liebe Mannschaft, es war keine leichte WM für uns. Wir hätten Sie natürlich sehr gern weiter angefeuert. Nun gilt es durchzuatmen, sich neu zu sortieren und mit frischem Mut auf den Weg ins nächste Turnier zu gehen."

Das sagen Cathy Hummels und Oliver Pocher

Für Cathy Hummels (34) sei es "schade, dass wir raus sind", befand sie in einer Instagram-Story, kritisierte aber auch: "Aber mit dieser WM und den Umständen, unter denen sie stattfindet, kann und konnte ich mich nicht mit ihr anfreunden." Der umstrittene Wettbewerb in Katar "steht unter einem schlechten Stern". Sie frage sich, ob man so ein Turnier als Sportler "wirklich gewinnen" wolle.

Oliver Pocher (44) sei wenig überrascht über das frühe WM-Aus von Deutschland, bezeichnete dieses dennoch als "kleines Desaster". Früher sei man noch "geschockt und fix und fertig gewesen", inzwischen gehöre es laut Pocher "ja schon zur guten Tradition dazu". Spanien und Japan seien zurecht weiter und ins Achtelfinale eingezogen, resümierte der Comedian auf Instagram.