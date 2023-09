Die siegreiche Basketball-Nationalmannschaft ist zurück in Deutschland. In Frankfurt ließen sich die WM-Helden um Dennis Schröder feiern.

Die deutschen WM-Helden sind zurück in der Heimat. Am heutigen Dienstagvormittag traf die Basketball-Nationalmannschaft rund um Kapitän und Turnier-MVP Dennis Schröder (29) in Frankfurt ein. Am Sitz des Hauptsponsors der Mannschaft in der Frankfurter Innenstadt ließen sich die Spieler im Anschluss feiern, und präsentierten anwesenden Fans den in Manila errungenen WM-Pokal. Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD, 53) ließ es sich nicht nehmen, ein Selfie mit WM-Held Schröder zu knipsen.

Löst der WM-Triumph einen Basketball-Hype in Deutschland aus?

Rund 1.500 Fans bejubelten das Nationalteam nach Informationen des "HR" bei ihrem öffentlichen Auftritt. Neben Innenministerin Faeser war auch Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef (SPD, 40) anwesend. Team-Kapitän Dennis Schröder hielt eine kurze Rede, in der er seine Hoffnung ausdrückte, dass der WM-Triumph des deutschen Teams "viele Kinder dazu bringen und bewegen wird, Basketball zu spielen."

Nach der ausgiebigen Feier des WM-Titels in der philippinischen Hauptstadt Manila war das Team über Dubai nach Deutschland zurückgeflogen, und landete gegen Morgen in Frankfurt. Die Nationalmannschaft hatte Serbien im Endspiel am Sonntag sensationell mit 83:77 besiegt, und damit den bisher größten Erfolg der deutschen Basketball-Geschichte eingefahren. Selbst unter Superstar Dirk Nowitzki (45) konnte zuvor lediglich Bronze bei einer Weltmeisterschaft erreicht werden.

Vorerst letzter gemeinsamer Auftritt der WM-Helden

Für die deutschen Nationalspieler geht es nach der Titelfeier in Frankfurt wieder zurück zu ihren jeweiligen Vereinen. So kehrt Kapitän Schröder zu den Toronto Raptors zurück, um in die Vorbereitung zur nächsten NBA-Saison einzusteigen. Die nordamerikanische Profiliga startet am 24. Oktober in ihre neue Spielzeit. Die Brüder Franz (22) und Moritz Wagner (26) werden dann wieder für ihre Mannschaft, die Orlando Magic, auflaufen, während Center Daniel Theis (31) derzeit bei den Indiana Pacers unter Vertrag steht.

In der deutschen Basketball-Bundesliga geht es derweil bereits am 28. September weiter. Nationaltrainer Gordon Herbert (64) plant laut "Bild"-Zeitung eine Auszeit, und kann sich vorstellen, seinem Heimatland Kanada einen Besuch abzustatten, um Lachse zu angeln. Dabei, so Herbert, könne er "wunderbar entspannen".