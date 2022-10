Christina Perri ist überglücklich: Nach zwei schweren Schicksalsschlägen ist die Singer-Songwriterin wieder Mutter geworden.

Mit wunderschönen Nachrichten hat sich Singer-Songwriterin Christina Perri (36) via Instagram an ihre Follower gewandt. Die Musikerin konnte ihr zweites Kind auf der Welt begrüßen. Tochter Nummer zwei hört auf den Namen Pixie Rose Costabile und sei dank "viel Glaube, Vertrauen und Feenstaub sicher angekommen". Als Geburtsdatum gibt Perri in dem Post, der sie beim Stillen im Krankenhausbett zeigt, den 22. Oktober 2022 an.

Dass sie und ihr Ehemann Paul Costabile wieder Eltern werden, hatte das Paar Ende Mai mitgeteilt. Dazu hatte sie geschrieben: "Rosie hat Carmella eine kleine Schwester geschickt und wir sind sehr aufgeregt." Im November 2020 erlitt die Singer-Songwriterin eine Stillgeburt, ihre Tochter trug den Namen Rosie. Gemeinsam haben sie bereits die 2018 zur Welt gekommene Tochter Carmella.

Noch ein schwerer Schicksalsschlag

Perri hatte bereits Anfang des Jahres 2020 eine Fehlgeburt erlitten, das Baby war elf Wochen alt. Die Singer-Songwriterin und Paul Costabile heirateten im Dezember 2017. Im Jahr darauf kam Tochter Carmella zu Welt.