Sie war eine der wenigen, die Nadja "Naddel" Abd el Farrag noch eine berufliche Chance gegeben haben. Marion Pfaff, genannt Krümel, betreibt seit fast zehn Jahren den "Krümels Stadl" auf Mallorca. Dort ließ sie auch Naddel auftreten. Ein Job, der dem Leben von Naddel ein wenig mehr Struktur - und vor allem Geld - gegeben hat.

Marion "Krümel" Pfaff spricht über das Zerwürfnis mit Naddel

Doch mittlerweile ist die freundschaftliche sowie geschäftliche Beziehung von Krümel und Naddel Geschichte. Die Gründe erklärt Krümel in einem Video auf ihrem Instagram-Profil. Weil sie so viele Nachfragen erhalten habe, wolle sie einmal "kurz und bündig" erklären, wie es zu dem Zerwürfnis der Frauen kam, sagt sie. Im kommenden Jahr feiert der "Krümels Stadl" zehnjähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass habe sie bereits viele bekannte Mallorca-Sänger eingeladen und beauftragt - so auch Naddel. Doch kurze Zeit später habe eine "sogenannte Marion E." sich bei ihr gemeldet.

Marion E. ist Naddels neue Managerin, die anschließend "kuriose Forderungen" gestellt habe. "Doppelte Gage, Flugkosten, Hotel, Shuttle, und und und. Ich habe darauf nicht reagiert", erzählt sie. Abends habe Marion E. sie dann erneut angerufen. "Ich möchte gar nicht groß um den heißen Brei herum reden. Fakt war, sie hat sehr gelallt am Telefon. Was mich sehr gewundert und stutzig gemacht hat. Als Beraterin von Naddel, rotzevoll am Telefon - eigentlich nicht so förderlich für Naddel", verrät Pfaff. Abd el Farrag hatte in der Vergangenheit oft Probleme wegen ihres Alkoholkonsums.

Sorgen um Naddel

Marion E. habe nicht nur mehr Geld für Naddel gefordert, sondern auch gefragt, ob die Krankenversicherung für sie bezahlt würde. "Ich kann doch nicht die Krankenversicherung für Naddel übernehmen", regt sich die Kneipenbetreiberin auf. "Das ist die einzige regelmäßige Einnahme, die sie hat", sagt Krümel. "Ich habe immer zu ihr gestanden." Die berufliche Beziehung der beiden sei nun beendet. Doch Krümel macht sich vor allem Sorgen um die Ex-Freundin von Dieter Bohlen. Auf Mallorca habe man immer darauf geachtet, dass die 54-Jährige keinen Alkohol trinke. "Ich hoffe sie kommt nicht unter die Räder", sagt Krümel in ihrem Video.

Naddel selbst hat sich bislang nicht zu Krümels Vorwürfen geäußert. Sie hat gerade eine neue Wohnung bezogen und freut sich auf ihren "normalen Job, mit vielen Möglichkeiten", wie sie bei Facebook schrieb. Scheint, als würde sie die Auftritte in "Krümels Stadl" nicht vermissen.

Quelle: Instagram "kruemel_official"