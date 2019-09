Nadja Abd el Farrag ist wütend: Eigentlich wollte die 54-Jährige am Dienstagmorgen von Mallorca zurück nach Deutschland fliegen. Durch die Thomas Cook-Pleite kam nun aber alles anders: Naddels Condor-Flug fiel aus und daher sitzt sie jetzt auf der spanischen Insel fest.

Gegenüber RTL erklärt sie in einem Interview: "Nach meinem Auftritt in 'Krümels Stadl' am Montagabend wollte ich Dienstagmorgen gegen sieben Uhr von Mallorca zurück nach Hamburg fliegen. Es wurde aber alles zu einer Katastrophe." Nadja Adb el Farrag sagt weiter: "Wegen der Thomas Cook-Pleite fielen alle Condor-Flüge aus – auch meiner. Alternative One Way-Tickets nach Hamburg sollten plötzlich 500 Euro aufwärts kosten. Die haben sie nicht alle!"

Nadja Abd El Farrag hofft auf einen günstigen Rückflug

In einer Videobotschaft erklärt die Ex-Freundin von Dieter Bohlen: "Es ist sehr kompliziert. Bis 1500 Euro haben die verlangt. Da habe ich gesagt: 'Ne.' Ich meine Freundin angerufen: 'Du, Gaby, bist du noch hier, bleibt du noch für einen Tag in Palma?' Da hat sie gesagt: 'Ja, ich fliege erst am Donnerstag. Und du kannst gern bei mir übernachten.' Weil das Hotel, wo ich übernachtet habe, das war ausgebucht", schildert Naddel die Situation.

Genießen könne sie den ungeplanten Aufenthalt auf Mallorca nicht: "35 Grad hatten wir heute. Aber das kann man auch nicht so richtig genießen, weil ich ja immer am Laptop bin und immer am Gucken. Aber jetzt mache ich erstmal Pause und in zwei Stunden werde ich noch mal reinschauen und dann hoffe ich doch irgendwie einen günstigen Flug buchen. Einen, der zahlbar ist." Was anderes könne sie doch auch gar nicht machen, erklärt sie: "Was soll ich hier die ganze Zeit machen? Ich kann mich ja nicht den ganzen Tag an den Strand legen, dann bin ich irgendwann schwarz."

Quelle: RTL.de