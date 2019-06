Strahlend weiße Zähne und immer ein Käppi auf dem Kopf: Das sind die beiden Markenzeichen, die Nadja abd el Farrag einen hohen Wiedererkennungswert verschaffen. Auch Menschen, die mit der Welt des Trash-TV und dem Ballermann wenig am Hut haben, dürften die ehemalige Freundin von Poptitan Dieter Bohlen dadurch erkennen. Doch künftig muss Naddel auf eines ihrer Markenzeichen verzichten: Die 54-Jährige war beim Zahnarzt, um sich ihr Gebiss neu machen zu lassen. Das sei nach 30 Jahren fällig, befand abd el Farrag. Und der riet ihr, die Farbe der Zähne ihrem Alter anzupassen. Sprich: Aus strahlend soll verblasst werden.

Dass sie auf ihr Erkennungsmerkmal verzichtet, hat einen einfachen Grund: Das grellweiße Gebiss kam nicht bei allen gut an. "Jeder, der in die Praxis kommt, sagt: 'Ich will helle Zähne, aber nicht so wie bei Naddel'", sagte ihr Zahnarzt Dr. Milan Michalides dem Fernsehsender RTL. "Es ist einfach ein bisschen too much." Dem will der Dentist nun Abhilfe verschaffen: Künftig sollen die Zähne des TV-Stars einen dezenteren Weißton bekommen.

Naddel bricht auf in ein neues Leben

Für Naddel ist es eine Art Generalüberholung, bevor sie in ein neues Leben aufbricht. Die frühere Fernsehmoderatorin will von Hamburg nach Mallorca ziehen und dort regelmäßig als Sängerin arbeiten. Vor ihrem Abflug wollte sie aber noch eine alte Angelegenheit klären. Verona Pooth hatte in ihrem Buch "Nimm Dir alles, gib viel! Das Verona-Prinzip" vom ersten Zusammentreffen der beiden Frauen berichtet. Demnach hat Verona ihren damaligen Ehemann Dieter Bohlen vor mehr als 20 Jahren mit Naddel im Bett erwischt.

Diesen Vorfall bestreitet Nadja abd el Farrag nicht, hat aber wenig Verständnis dafür, dass Pooth diesen noch einmal ausgräbt. Über ihre frühere Rivalin habe sie nicht viel zu sagen. Sie wolle einfach nur ihre Ruhe haben. Wenn alles gut läuft, führt abd el Farrag bald ein erfolgreiches Leben in der Sonne. Über die alten Geschichten kann sie dann nur müde lächeln.

Quelle: "RTL.de"