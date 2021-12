Sehen Sie im Video: "Nadia" aus "American Pie" – Was wurde eigentlich aus Shannon Elizabeth?













„American Pie" aus dem Jahr 1999 traf den Nerv der Zeit. Der Film wurde zum Hit und ein neues Genre wurde geboren: Die Teenager-Komödie. In der Rolle der freizügigen osteuropäischen Austauschschülerin war Shannon Elizabeth alias "Nadia" einer der Stars des Films. Doch was wurde eigentlich aus der Darstellerin, die um die Jahrtausendwende nicht nur ihren Co-Stars den Kopf verdrehte? „American Pie" aus dem Jahr 1999 traf den Nerv der Zeit. Der Film wurde zum Hit und ein neues Genre wurde geboren: Die Teenager-Komödie. In der Rolle der freizügigen osteuropäischen Austauschschülerin war Shannon Elizabeth alias "Nadia" einer der Stars des Films. Doch was wurde eigentlich aus der Darstellerin, die um die Jahrtausendwende nicht nur ihren Co-Stars den Kopf verdrehte? Zwei weitere Auftritte als "Nadia" folgten 2002 in „American Pie 2" und zuletzt noch einmal 2012 im vierten Teil „American Pie – Das Klassentreffen". Doch nach dem Erfolg in den Film-Komödien blieben weitere große Rollen aus. Aber Elizabeth entdeckte ein ganz anderes Talent: Das Pokerspiel. Seit 2008 verdient sie mit einem Poker-Profi-Vertrag ihr Geld. Von 2006 bis 2010 gewann sie zwölf Wettbewerbe. Unter anderem mehrfach bei der World Series of Poker. Zwischenzeitlich galt sie als die berühmteste Pokerspielerin der Welt. Bei der Eröffnung eines neuen Pokerraums im Caesars Palace im Januar 2006 schlug sie 83 andere Pokerspieler und konnte ein Preisgeld von 55.000 US-Dollar einstreichen. Daneben blieb sie ihrer Film-Karriere treu und spielte in zahlreichen Filmen und Serien zumeist Nebenrollen, zuletzt war sie 2020 in „Playing with Beethoven" zu sehen.

Mehr