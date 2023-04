von Luisa Schwebel Nadja Abd el Farrag wagt einen neuen Lebensabschnitt und bekommt dafür Hilfe von Patricia Blancos Lebensgefährten.

Eine Zeitlang war es ruhig um Nadja Abd el Farrag. Die Ex-Freundin von Dieter Bohlen hatte sich komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Kürzlich offenbarte sie im Interview mit Moderator, Entertainer und Sänger Andreas Ellermann, dass ihre Eltern sie finanziell unterstützen.

Nadja "Naddel" Abd el Farrag: Möglicher Umzug nach Lübeck

Ellermann ist der Grund, warum "Naddel" wieder etwas Hoffnung schöpft. Der Verlobte von Patricia Blanco steht ihr aktuell zur Seite, ist sogar in ihre Zukunftsplanung involviert. Nach einem gemeinsamen Ausflug nach Lübeck, wo Ellermann Wohnungen besitzt, sagte er der "Bild"-Zeitung: "Wir hatten viel Spaß, waren am Holstentor, haben später im berühmten Café Niederegger Kuchen genossen. Ich möchte Nadja zurück ins Leben holen, ihr eine Perspektive geben. Sie hätte mit ihrem Gesangs-Talent einen statthaften Betrag im Laufe der Jahre ansparen können, leider hat es das Leben anders gewollt. Ich werde ihr auch wieder Auftritte besorgen."

Für Abd el Farrag wäre es sogar eine Möglichkeit, in eine von Ellermanns Immobilien in der Hansestadt zu ziehen. Noch habe sie aber Bedenken, erklärt sie gegenüber "Bild". "Ich mag die Stadt. Das Einzige, was mich stört, ist die Entfernung zu meiner Mutter, die in Hamburg lebt", so die ehemalige Ballermann-Sängerin.

Kein Geld nach Bohlen-Beziehung

Bekannt wurde Abd el Farrag durch ihre Beziehung mit Dieter Bohlen. "Ich war elfeinhalb Jahre mit Dieter zusammen. Ich habe den ganzen Haushalt geschmissen. Das volle Programm mit allem, auch die Tiere", erzählte sie kürzlich der "Bild". Sie und Bohlen hätten vier Hunde und zwei Pferde gehabt. Das Schlimmste sei für sie jedoch "das Fensterputzen" gewesen. Bohlen habe damals keine Putzfrau gewollt, verriet sie weiter.

Auch für ihre Tätigkeit als Sängerin in Bohlens "Blue System"-Projekt, das 1987 nach der Auflösung von Modern Talking ins Leben gerufen wurde, habe Abd el Farrag kein Geld bekommen: Bohlen sei der Ansicht gewesen, dass sie durch ihn genug Geld verdient habe. Die 58-Jährige sagte: "Als ich auszog, gab es keinen Cent."

Jetzt soll Naddel ein weiterer Neuanfang Hoffnung geben. Ellermann ist zuversichtlich, dass er ihr wird helfen können.

Quelle: "Bild"

+++ Lesen Sie auch +++

"Sie hat gelallt am Telefon": Krümel spricht über kuriose Forderungen von Naddels Managerin

Verona Pooth antwortet auf die Anschuldigungen von Naddel