Nadja Abd el Farrag: Ihre Eltern unterstützen sie finanziell

von Eugen Epp Nadja Abd el Farrag leidet unter chronischem Geldmangel: Die als "Naddel" bekannte 58-Jährige hat nun offenbart, dass sie von ihren Eltern finanziell unterstützt wird.

Nadja Abd el Farrag wurde als Lebensgefährtin von Dieter Bohlen bekannt – unter dem Namen "Naddel" war sie in den Neunzigern den meisten Deutschen ein Begriff. Doch die heute 58-Jährige ist schwer abgestürzt und leidet unter finanziellen Problemen. Die versuchte sie bereits vor einigen Jahren mit Finanzberater Peter Zwegat in dessen Fernsehsendung "Raus aus den Schulden" in den Griff zu bekommen, doch vergeblich.

Denn immer noch ist die einstige Moderatorin pleite und auf Hilfe angewiesen. Wie Abd el Farrag jetzt dem Moderator, Entertainer und Sänger Andreas Ellermann in einem Interview erzählte, übernehmen diesen Part vor allem ihre Eltern. "Man hat ein bisschen Ersparnisse gehabt. Aber eigentlich unterstützen mich meine Eltern", sagte Abd el Farrag in dem Gespräch, das auf dem Sender Hamburg 1 ausgestrahlt wurde.

Nadja Abd el Farrag bekam kein Geld von Dieter Bohlen

Bereits zuvor hatte sie mit der "Bild" über ihren Umgang mit Geld gesprochen. "Wenn ich welches im Portemonnaie habe, haue ich es raus. Auch wenn ich weiß, es ist nichts mehr auf dem Konto. Solange was auf dem Konto drauf ist, genieße ich es. Leiden kann ich ja später immer noch", so Abd El Farrag. Von Dieter Bohlen habe sie nach der Trennung "keinen Cent" bekommen: "Dieters Antwort war: 'Du hast genug Geld verdient durch mich.'"

Auch die Teilnahme am Dschungelcamp 2015 verbesserte ihre finanziellen Verhältnisse offenbar nicht nachhaltig. 2019 offenbarte Abd el Farrag, dass sie mit 54 Jahren wieder bei ihrer Mutter wohne: "Ich habe keine Wohnung, kein Geld, keinen Mann und keine Kinder."

Schauspieler in Geldnot Feuerschlucker, Maskottchen, Clown: Die früheren Jobs der Hollywood-Stars 1 von 9 Zurück Weiter 1 von 9 Zurück Weiter Johnny Depp Mit einem wirklich undankbaren Job verdiente Johnny Depp zwischenzeitlich seine Brötchen: Er verkaufte übers Telefon Kugelschreiber an Fremde. "Es war schrecklich", erinnert sich der Schauspieler. Mehr

Die große Öffentlichkeit will die 58-Jährige vorerst nicht mehr suchen. "Ich mache das jetzt mittlerweile 35 Jahre, und man wird zerrissen", sagte sie in dem Gespräch mit Andreas Ellermann. Früher trat sie als Sängerin am Ballermann auf, doch auch dieses Kapitel ist für Abd el Farrag abgeschlossen. "Nie wieder in meinem ganzen Leben", meint sie dazu.

Quellen: Andreas Ellermann / "Bild"

Bild: Action Press/Chris Emil Janßen

Sehen Sie im Video: Nadja Abd el Farrag galt als verschwunden. Im Interview mit RTL spricht sie über den angeblichen Diebstahl ihrer Instagram-Identität. Auch ihre Ex-Managerin äußert sich zu dem Fall.