Ihre Mission ist gute Laune: Nadja Abd el Farrag und Andreas Ellermann wollen auf dem Schlagermove 2023 in Hamburg am Wochenende ihre Version des Rex-Gildo-Hits "Fiesta Mexicana" zum Besten geben.

Zuletzt war es still geworden um Nadja Abd el Farrag. Doch am Wochenende feiert Naddel ein fulminantes Comeback: Zusammen mit Andreas Ellermann wird sie auf dem Schlagermove auftreten - und einen Rex-Gildo-Klassiker zum Besten geben.

Lange vorbei die Zeiten, als Nadja Abd el Farrag auf Mallorca für Stimmung sorgte und alkoholisierte Touristen in dem Vergnügungslokal "Krümels Stadl" in Peguera mit Hits wie "Zieh dich aus kleine Maus" zum Abhotten brachte. 2019 beendete Stadl-Wirtin Marion Pfaff die Zusammenarbeit - unter anderem wurden ihr die Gagen-Forderungen zu saftig.

Danach wurde es ruhig um Naddel, doch nun will die Ex von Dieter Bohlen ein fulminantes Comeback als Stimmungskanone feiern: Die 58-Jährige will beim am morgigen Samstag stattfindenden Schlagermove in Hamburg auf dem "Bild"-Truck mitfahren und dort zusammen mit ihrem Förderer Andreas Ellermann mehrere Lieder zum Besten geben.

Naddel ist begeistert

Abd el Farrag und der millionenschwere Ex-Freund von Patricia Blanco waren erst kürzlich in Bremen ins Tonstudio gegangen und haben dort zwei Nummern aufgenommen. Sie sangen den Chris-Roberts-Song "Ich bin verliebt in die Liebe" neu ein und produzierten einen modernen Remix des bekannten Hits "Fiesta Mexicana", mit dem Rex Gildo Erfolge feierte. "Unsere Stimmen harmonieren fantastisch", sagte Entertainer Andreas Ellermann hinterher. Und auch Naddel schien auf ihre Kosten gekommen zu sein: "Endlich mal wieder in einem Tonstudio, das hat richtig Spaß gemacht", sagte die Hamburgerin.

Heute wurde die Coverversion offiziell veröffentlicht, auf dem Schlagermove wird die öffentliche Premiere sein. Geht es nach Abd el Farrag und Ellermann, lassen sich Hunderttausende Fans von ihrer guten Laune anstecken und steigen bei der "Fiesta" mit ein.

Gut möglich, dass es für Naddel nicht bei diesem einen Auftritt bleiben wird: Marion Pfaff kann sich mittlerweile wieder vorstellen, die Stimmungssängerin in "Krümels Stadl" einzuladen. In der "Bunte" sprach Pfaff eine eindeutige Einladung aus in Richtung Nadja Abd el Farrag: "Ich würde sie ab September sofort wieder buchen", sagte die Wirtin. Gut möglich, dass bald auch auf Mallorca die "Fiesta Mexicana" steigt.

Quellen: "Bunte.de", "SHZ"