Das Leben hat es in den vergangenen Jahren nicht gut gemeint mit Nadja Abd el Farrag, genannt Naddel. Die langjährige Partnerin von Pop-Titan Dieter Bohlen hat mit verschiedenen Problemen zu kämpfen. Beruflich läuft es schon seit Längerem nicht mehr richtig gut, die Anfragen werden immer seltener.

Ihre finanzielle Lage war zwischenzeitlich so prekär, dass sich der RTL-Schuldenberater Peter Zwegat um die 54-Jährige kümmerte - ohne Erfolg. Zuletzt lebte sie in einem Zimmer an der Außenalster, wo sie ein befreundeter Hotelier kostenlos wohnen ließ. Als wäre das alles nicht schlimm genug, erhielt sie die schockierende Diagnose, an einer Leberzirrhose zu leiden.

Naddel will es noch einmal wissen

Bislang hat sich Naddel jedoch von all dem nicht aus der Bahn werfen lassen. Tatsächlich plant die Hamburgerin trotz ihres fortgeschrittenen Alters noch einen Neuanfang. Sie will nach Mallorca übersiedeln und dort in der Party-Kneipe "Krümels Stadl" als Party-Sängerin noch einmal durchstarten. Das sagte die Besitzerin des Lokals, Marion "Krümel" Pfaff, der Zeitschrift "Closer".

In "Krümels Stadl" war Naddel bislang einige Male aufgetreten und hatte Stimmungshits zum Besten gegeben. Offenbar war das so erfolgreich, dass sie das nun öfters machen soll: "Voraussichtlich zweimal die Woche wird sie bei uns auftreten", sagt Kneipenbesitzerin Krümel. "Um nicht ständig zu pendeln, wird Nadja dauerhaft nach Mallorca ziehen." Schon im nächsten Monat soll es losgehen.

"Ich denke, sie schafft das"

Sorge, dass es für Naddel ein Problem sein könnte, in einem von Alkohol benebelten Ambiente aufzutreten, hat Krümel nicht: "Ich bin da sehr optimistisch. Sie hat seit fünf Monaten keinen Tropfen mehr getrunken, ich denke, sie schafft das."

Auf ihrem Instagram-Account postete Nadja abd el Farrag am Donnerstag ein Bild, das sie zusammen mit Marion Pfaff zeigt. Beide lächeln gelöst in die Kamera. Es sieht ganz so aus, als würde es Naddel mit dem Neuanfang ernst meinen.

Quelle: "Closer", Instagram