Die Artikel waren alles andere als schmeichelhaft für sie: Mehrere Medien - darunter auch der stern - hatten am Donnerstag über die nicht zustandegekommene Zusammenarbeit zwischen der baden-württembergischen Second-Hand-Möbelkette Preisfuchs und Nadja Abd el Farrag berichtet. Der Inhaber des Möbelhauses, Edgar Kelnberger, gab der 53-Jährigen die Schuld daran: Sie sei nicht zur vereinbarten Vertragsunterzeichnung gekommen, dadurch sei der Vertrag nie zustande gekommen. "Sie ist sehr unzuverlässig", sagte er dem Webportal "t-online.de" wörtlich über Abd el Farrag.

Das will Naddel jedoch nicht auf sich sitzen lassen. Auf Facebook legte sie ihre Sicht der Dinge dar. Sie wirft dem Möbelhaus Preisfuchs vor, sich auf ihre Kosten in die Schlagzeilen zu bringen. Dabei habe sie selbst sich immer korrekt verhalten: "Noch im Frühjahr wollten sie mich für ein paar Termine buchen, da war ich bereits aber ausgebucht und ich halte mich an Vereinbarungen", schreibt die Ex von Dieter Bohlen. "Also versuchen sie jetzt kostenlos Werbung für sich zu machen, indem sie mich in den Dreck ziehen."

Auch ihr Manager bestätigt Naddels Darstellung

Eine Sichtweise, die ihr Freund und Manager Burkhardt Stoelck bestätigt. Er ist der Besitzer des Hotels an der Hamburger Außenalster, in dem Nadja Abd el Farrag seit drei Jahren kostenlos wohnt. Auch er wirft dem Möbelhaus vor, den Sachverhalt nicht korrekt darzustellen: "Es hat niemals einen Termin zur Unterzeichnung eines Vertrages gegeben", sagt Stoelck dem stern. Auch er unterstellt der Billigkette ganz andere Motive für ihre Aussagen: "Vermutlich möchte Preisfuchs kostenlose Werbung damit generieren."

Gerne wüsste man, was die Inhaber der Gebrauchtmöbelkette zu den Vorwürfen von Naddel und ihrem Manager sagen. Doch eine Anfrage des stern bei Preisfuchs blieb bis zur Stunde unbeantwortet.