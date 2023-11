Für Alexander Wangs neue Kampagne hat sich Supermodel Naomi Campbell fast nackt ablichten lassen. Warum einige Fans nicht begeistert sind.

In neuen Fotos zeigt sich Supermodel Naomi Campbell (53) quasi komplett nackt und nur mit silbernen, spitzen Nieten und High Heels bekleidet. Dazu trägt das Model seine Haare in einem ungewohnten Vokuhila-Schnitt. Die Bilder stammen aus der neuen Kampagne von Designer Alexander Wang (39). Auf einem Foto trägt Campbell lediglich eine schwarze Denim-Shorts und eine Handtasche seiner Marke.

Begeisterung und Kritik von Fans

Campbells Fans sind begeistert von den neuen Fotos der 53-Jährigen, wie sich in der Kommentarspalte erkennen lässt. "Was für ein kraftvolles Foto. Wirklich einnehmend", kommentiert ein Follower. "Sie schlägt immer noch alle da draußen. Das ultimative Topmodel", schwärmt ein weiterer. Und auch berühmte Freunde scheinen hin und weg von den Schnappschüssen zu sein. "Gott, ich liebe dich. Das ist das Beste, was ich je gesehen habe", schreibt Liz Hurleys (58) Sohn Damian (21). "Herrlich", kommentiert Schauspielerin Hannah Waddingham (49) in Großbuchstaben.

Allerdings gibt es in den Kommentaren auch Kritik für Campbells Zusammenarbeit mit Alexander Wang. Dem Designer wurde 2020 von mehreren Models sexueller Missbrauch vorgeworfen. Wang wies die Vorwürfe zunächst zurück, veröffentlichte im März 2021 jedoch ein Statement, in dem er sich entschuldigte.