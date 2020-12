Naomi Campbell würdigt die Arbeit von Ärzten in der Pandemie. Deshalb spendet das Topmodel Mahlzeiten an fünf Krankenhäuser in New York.

Stars wie Naomi Campbell (50) würdigen, was Ärzte und Pflegepersonal in Zeiten der Corona-Pandemie leisten. Nun möchte das Topmodel seinen Dank aussprechen und zeigt sich in der Weihnachtszeit großzügig. Gemeinsam mit einem New Yorker Restaurant spendet Campbell Lebensmittel an fünf Krankenhäuser in New York City. Jede Einrichtung hat zwischen Montag und Dienstag (21. bis 22. Dezember) an die 200 Körbe mit Mahlzeiten erhalten, wie die US-Seite "Page Six" erfahren haben will.

"Vielen Dank, dass Sie sich während der Covid-19-Pandemie an vorderster Front engagiert haben. Ich wollte das Risiko anerkennen und würdigen, das Sie in den letzten neun Monaten eingegangen sind, um New York City zu schützen", wird eine Nachricht der 50-Jährigen von dem US-Portal zitiert. "Bitte genießen Sie dieses kleine Zeichen der Wertschätzung als Dankbarkeit für Ihre harte Arbeit und Ihren Einsatz in diesen schwierigen Zeiten."