Überraschende Neuigkeiten von Naomi Campbell: Das Supermodel ist Mutter geworden. Auf Instagram zeigte sie sich mit ihrer Tochter.

Diese Überraschung ist ihr geglückt: Über Wochen hielt Naomi Campbell ihre geplante Mutterschaft geheim. Jetzt zeigte sie sich zum ersten Mal mit ihrer kleinen Tochter. Das Supermodel ist stolze Mama – und das mit 50 Jahren.

"Ein wunderschöner Segen" habe sie ereilt, schreibt Campbell auf Instagram und veröffentlichte ein Foto von zwei kleinen Babyfüßen in ihrer Hand. "Es gibt keine Worte, diese lebenslange Verbindung zu beschreiben", führt das britische Model weiter aus. Den Namen ihrer Tochter verriet Campbell nicht.

Zahlreiche Prominente beglückwünschten die 50-Jährige. Designer Marc Jacobs schrieb: "Oh mein Gott! Heute ist es so weit? Wie unglaublich. Was für ein Glück sie hat und was für ein Glück du hast! Was für eine wundervolle Mutter du sein wirst. Ganz viel Segen!" Sein Satz heizt die Spekulationen an. Offenbar wusste Jacobs über die geplante Mutterschaft Bescheid.

War Naomi Campbell schwanger?

Ob Campbell die leibliche Mutter ist, sie das Kind adoptierte oder eine Leihmutter es austrug, ist unklar. Jacobs Satz "heute ist es soweit" deutet jedoch auf die beiden letzten Varianten hin. Campbell hatte in der Vergangenheit mehrfach einen Kinderwunsch geäußert, aber nie über eine mögliche Schwangerschaft gesprochen. "Ich denke die ganze Zeit darüber nach, Kinder zu haben", sagte sie 2017 dem Magazin "ES" der Zeitung "Evening Standard". Sie sprach damals davon, Kinder haben zu können, wann sie wolle.

Campbell war 30 Jahre lang eines der gefragtesten Models der Welt. Magazine, Werbekunden und Designer buchten die Londonerin für ihre Cover, Kampagnen und Laufstege. Auch im legendären Musikvideo zu George Michaels Song "Freedom" ist sie zu sehen. Über das Privatleben des Models ist nur wenig bekannt. Campbell lebt in London und New York, besitzt aber auch eine Villa in Kenia. Sie hat eine innige Beziehung zu ihrer Mutter.