Naomi Watts spricht über Sex nach den Wechseljahren: "Macht mehr Spaß"

Naomi Watts und Schauspieler Billy Crudup sind frisch verheiratet und noch immer in der "Flitterwochen-Phase". Warum der Sex nach den Wechseljahren sogar besser ist als vorher, hat Watts jetzt erklärt.

Im Frühjahr dieses Jahres gaben sich Naomi Watts und Billy Crudup das Jawort. Die "Flitterwochen-Phase" ist für die beiden aber noch lange nicht vorbei, erzählte Watts jetzt laut dem US-Magazin "People" beim Wellness-Event "Unlocking Intimacy: Navigating Passion in Midlife". Ganz im Gegenteil sogar.

Naomi Watts spricht über Sex nach den Wechseljahren

Die Schauspielerin genieße Sex heute viel mehr als früher, gab sie zu. Dabei spielen die Wechseljahre für sie eine große Rolle. "Ich persönlich finde, dass Sex mehr Spaß macht, wenn man die Angst davor, man könnte Babys zeugen, herausnimmt", so die 54-Jährige. "Fürs Geschäft geschlossen, fürs Vergnügen geöffnet", nannte sie ihren Körper scherzhaft.

Das Alter habe auch einen positiven Effekt auf ihr Selbstwertgefühl gehabt, gab Watts zu. "Es fühlt sich eher danach an: 'Ich werde das für mich selbst tun.' Man ist selbstbewusster, hat Erfahrung, ist klüger, und man denkt nicht ständig: 'Oh, ich möchte jetzt lieber das Licht ausschalten.'"

Menopause mit 36

Vor wenigen Monaten berichtete die britisch-australische Schauspielerin, dass sich die Menopause bei ihr bereits mit 36 Jahren angekündigt hatte. "Ich denke, es ist an der Zeit, dass Frauen in dieser Lebensphase oder dieser Altersgruppe gut vertreten sind. Wir sind in den Medien, in Geschichten und im Marketing viel zu lange unterversorgt gewesen. Zumal bis 2025 weltweit mehr als 1 Milliarde Menschen in den Wechseljahren sein werden", sagte sie auf Instagram.

Bei einem ihrer ersten Dates mit Ehemann Crudup trug Watts ein Östrogenpflaster, das ihre Hormone regulieren sollte. Ihr sei das schrecklich peinlich gewesen, sagte sie auf der Wellness-Veranstaltung. "Ich habe mich so sehr geschämt, und er war zu 100 Prozent einfühlsam mit mir. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass wir an diesem Abend ziemlich großartigen Sex hatten", erzählte sie jetzt.

Quellen: Instagram / "People"

