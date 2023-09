Trauer um Musiker Nashawn Breedlove. Der Rapper, der durch seinen Auftritt im Hip-Hop-Film "8 Mile" bekannt geworden war, ist tot.

Musiker und Schauspieler Nashawn Breedlove ist tot. Der Rapper, der besonders durch einen Auftritt in einer Schlüsselszene des Hip-Hop-Films "8 Mile" (2002) bekannt geworden war, verstarb im Alter von nur 46 Jahren, wie das US-Portal "TMZ" unter Berufung auf ein Familienmitglied berichtet. Breedlove starb demnach bereits am Sonntag (24. September) im Schlaf in seinem Zuhause im US-Bundesstaat New Jersey.

In "8 Mile" stand Nashawn Breedlove mit Eminem auf der Bühne

Breedloves nächste Angehörige kennen laut "TMZ" noch nicht die Todesursache des Musikers. Bekannt geworden war Breedlove, der auch unter dem Künstlernamen "OX" rappte, zunächst durch den Soundtrack zum Hip-Hop-Film "The Wash" (2001) mit Dr. Dre (58) und Snoop Dogg (51) in den Hauptrollen. Hier steuerte er den Track "Don't Talk Shit" bei.

Im ikonischen Rap-Film "8 Mile" mit Superstar Eminem (50) war Breedlove in einer bedeutenden Szene gegen Ende zu sehen. Die zwei Musiker liefern sich hier ein Rap-Battle, in dessen Verlauf es für die B-Rabbit genannte Figur von Hip-Hop-Ikone Eminem zunächst nicht gut aussieht. Breedloves Charakter Lotto bezeichnet Eminem hier unter anderem als ein Ensemble-Mitglied der biederen 1950er-Jahre-Sitcom "Leave It To Beaver".

Der New Yorker Rapper Mickey Factz (41) hatte am gestrigen Montag (25. September) als erster auf seinem offiziellen Instagram-Kanal über den tragischen Todesfall berichtet. In seinem Post nennt Factz den Verstorbenen "einen der wenigen MCs, die Eminem geschlagen haben", und fügt hinzu: "Du wirst für deine Hartnäckigkeit und Aggressivität vermisst werden."

Zahlreiche Todesfälle unter "8 Mile"-Darstellerinnen und -Darstellern

Nashawn Breedlove ist nicht der erste am Hip-Hop-Film "8 Mile" Beteiligte, der gestorben ist. So verstarb Regisseur und Oscarpreisträger Curtis Hanson ("L.A. Confidential") 2016 im Alter von 71 Jahren. Auch Brittany Murphy, die in "8 Mile" die weibliche Hauptrolle spielt, starb 2009 mit nur 32 Jahren.