Die Tochter des verstorbenen Basketballspielers Kobe Bryant macht Model-Karriere: Am Freitag war sie erstmals auf einem Catwalk zu sehen.

Die Tochter von Basketballstar Kobe Bryant (1978-2020) verwirklicht ihre Träume: Natalia Bryant (20) feierte bei der Versace-Show in Mailand ihre Laufsteg-Premiere. Anschließend lief sie zudem noch in der Boss-Show. Die junge Frau musste bereits Schlimmes durchmachen: Ihr Vater war im Januar 2020 bei einem Helikopterabsturz ums Leben gekommen. Auch ihre Schwester Gianna (2006-2020) starb dabei.

"Unglaubliche Gelegenheit"

Sie lief auf der Mailänder Fashion Week zum ersten Mal über den Laufsteg, seit sie 2021 bei der Agentur IMG Models unterschrieben hatte. Bei der Frühjahr/Sommer-Show 2024 von Versace präsentierte sie ein schwarzes Midikleid mit Flügelärmeln, metallisch-silberne Schuhe und eine schwarze Handtasche. In einem am 22. September veröffentlichten Interview mit "Vogue" sprach die 20-jährige Studentin der University of Southern California über ihren Auftritt in Mailand: "Ich freue mich riesig auf mein Laufstegdebüt. Es ist eine unglaubliche Gelegenheit." Sie sei Donatella Versace (68) "so dankbar" und fühle sich geehrt, "dass sie mich eingeladen hat, Teil von etwas so Besonderem zu sein".

Auch in einem Instagram-Posting äußerte sie ihren Dank gegenüber dem italienischen Modelabel. "Fühlt sich immer noch wie ein Traum an. Ich fühle mich mehr als geehrt und dankbar." Zu einem weiteren Schnappschuss, der sie mit der italienischen Desiginerin zeigt, schrieb sie: "Das war so eine unglaubliche Erfahrung, ich hatte die beste Zeit und fühlte so viel Liebe und Unterstützung während all dem."

Donatella Versace nahm ihr die Nervosität

Natalia Bryant traf die Versace-Chefin bereits vorab. "Sie war einfach so herzlich und süß und ich habe mich so wohl gefühlt, vor allem, weil es mein erster Laufsteg war", erzählte sie der "Vogue". "Das Treffen mit ihr hat definitiv dazu beigetragen, meine Nervosität zu beruhigen." Das Model betonte, sie sei in die Branche eingestiegen, weil sie einen Neuanfang wollte, bei dem sie "mein eigenes Ding machen" könne. Als Tochter des so tragisch verunglückten Kobe Bryants stand sie bislang immer im Schatten ihres berühmten Vaters. Von der Fashion-Show-Welt ist sie begeistert: "Zum Glück habe ich nur positive Erfahrungen gemacht und war so froh zu sehen, wie hilfsbereit und freundlich alle waren." Zuvor sammelte sie im Sommer Erfahrungen als Praktikantin bei Beyoncés (42) Renaissance World Tour.

Ihre Mutter Vanessa Bryant (41) jubelte über den Catwalk-Erfolg ihrer Tochter und kommentierte bei Instagram: "Ich bin so stolz auf dich, Baby! Herzlichen Glückwunsch!"