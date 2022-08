Nach 26 Jahren Ehe haben Natalia und Vitali Klitschko die Scheidung eingereicht. Der Bürgermeister von Kiew sprach von einem weiterhin guten Verhältnis zu seiner Bald-Ex-Frau. Das bestätigt die Musikerin jetzt selbst.

26 Jahre lang hielt ihre Ehe offiziell. Doch die Beziehung von Natalia und Vitali Klitschko ist schon sehr viel länger vorbei. Jetzt hat das Paar die Scheidung eingereicht. Von bösem Blut aber keine Spur.

Natalia Klitschko äußert sich zur Scheidung von Vitali Klitschko

"Ich bin dankbar für alles, was wir in den letzten 25 Jahren erlebt haben", erklärt die Musikerin auf ihrem Instagram-Kanal. Und sie verrät, warum die Entscheidung, jetzt auch offiziell getrennte Wege zu gehen, richtig ist. "Unsere Scheidung ist eine bewusste, ausgewogene und einvernehmliche Entscheidung. In den letzten Jahren haben wir uns, auch aufgrund der räumlichen Distanz, immer mehr auseinander gelebt", erläutert Klitschko.

Der "Bild"-Zeitung erklärt der ehemalige Boxer und heutige Bürgermeister von Kiew, dass die Entscheidung für die beiden dadurch vereinfacht wurde, dass die drei gemeinsamen Kinder mittlerweile älter sind. "Mein Herz gehört der Ukraine, wir alle kämpfen hier für unser Land und die Menschen", sagt er.

Kampf für die Ukraine

In den vergangenen Monaten setzte sich Natalia Klitschko gemeinsam mit ihrem Ehemann und dessen Bruder Wladimir für ihr Heimatland ein. In diversen deutschen Talkshows sprach die Sängerin über die Ukraine und schilderte Schicksale von Geflüchteten. Beim "Sound of Peace"-Charity-Konzert in Berlin stand sie auf der Bühne.

Während ihr Ehemann Vitali und ihr Schwager Wladimir in Kiew für ihr Land und ihre Stadt kämpfen, macht Natalia Klitschko in Deutschland auf die Situation in der Ukraine aufmerksam. Erst kürzlich gelang es ihr, die eigene Mutter aus dem kriegsgebeutelten Land zu evakuieren. "Es ist wichtig, die Massen zu sehen, die hier zusammenkommen. Es ist wichtig zu sehen, dass die ganze Welt für die Ukraine steht", sagte sie beim "Sound of Peace"-Konzert. Es sei wichtig, den Krieg so schnell es geht zu beenden. "Mit Zusammenhalt, wenn wir alle aufstehen, werden wir das erreichen", erklärte Klitschko, die ihr Lied "Better Days" sang.

Dass sie auch weiterhin für ihr Land und ihren dort kämpfenden Ex-Partner einstehen will, wird aus ihrem Statement auf Instagram deutlich. "Zwischen Vitali und mir besteht nach wie vor eine freundschaftliche Beziehung, die von gegenseitigem Respekt geprägt ist. Wir haben uns beidseitig, in allen Situationen, unterstützt – und werden dies auch weiterhin tun! Ich wünsche Vitali nur das Beste. Jetzt beginnen neue Kapitel in unseren Leben", schreibt sie dort.

Quellen: Instagram Natalia Klitschko / "Bild"-Zeitung