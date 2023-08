Natalia Wörner und Heiko Maas haben sich getrennt. Der Ex-Außenminister und die beliebte Schauspielerin waren sieben Jahre lang ein Paar.

Sie galten als Traumpaar aus Politik und Showbusiness: Der ehemalige Außenminister Heiko Maas (56) und die Schauspielerin Natalia Wörner (55) haben sich getrennt. Das berichtet die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf die Anwältin des Ex-Paares. "Wir haben uns bereits vor längerer Zeit entschieden, in Zukunft getrennte Wege zu gehen", heißt es in einem Statement von Maas und Wörner. 2016 waren der frühere Justiz- und Außenminister und die Erfolgsschauspielerin erstmals in der Öffentlichkeit als Paar aufgetreten.

"Wir werden uns freundschaftlich verbunden bleiben"

Wörner und Maas wollen sich auch nach ihrer Trennung "freundschaftlich verbunden bleiben", wie es weiter in der gemeinsamen Erklärung heißt. Für die Zukunft wünschen sich beide "gegenseitig von Herzen das Beste." Weitere Details zur Trennung werden "aus Gründen der Wahrung unserer Privatsphäre" nicht folgen.

Aus Freundschaft wurde Liebe

Kennengelernt haben sollen sich Maas und Wörner 2014 bei einer Veranstaltung des Schauspielerverbandes BFFS. Aus Freundschaft wurde im Lauf der Zeit Liebe. In Maas' Zeit als Justizminister unter Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (69) traten sie zum ersten Mal öffentlich als Paar auf. Maas war zu diesem Zeitpunkt noch mit seiner Ehefrau Corinna Maas verheiratet. 2018 wurde die Ehe nach 15 Jahren geschieden.

Der ehemalige Außenminister hat sich mittlerweile aus der Politik zurückgezogen. Zum 31. Dezember 2022 legte Maas sein Bundestagsmandat nieder. Seitdem ist der studierte Jurist als Partner für eine Berliner Anwaltskanzlei tätig.

Wörner ist seit mehr als drei Jahrzehnten in Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. Für Aufsehen sorgte sie zunächst 1994 in Dominik Grafs (70) Spielfilm "Die Sieger". In der ZDF-Serie "Unter anderen Umständen" wurde sie als Kommissarin Jana Winter einem breiteren Publikum bekannt. Über 80 Mal stand die gebürtige Stuttgarterin in ihrer langen und erfolgreichen Karriere bisher vor der Kamera.