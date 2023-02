von Christina Klein Natalia Yegorova, die Ex-Frau des ehemaligen Boxers und jetzigen Bürgermeisters von Kiew Vitali Klitschko, versucht, sich in der aktuellen Staffel von "Let's Dance" freizutanzen. In einem Backstage-Interview gesteht sie, wie schwer es war, mit Vitali verheiratet gewesen zu sein.

Seit sie Anfang 20 war, war sie die Frau an Vitali Klitschkos Seite und ging mit dem Boxer durch alle Höhen und Tiefen des Lebens. Bei einem Interview der Tanzshow "Let's Dance" erzählt Natalia Yegorova offen, wie es ihr nach der Trennung geht und was sich für sie verändert hat.

"25 Jahre war ich ein anderer Mensch unter einem anderen Namen", ordnet Natalia Yegorova ihre Vergangenheit ein. Ihre Trennung von dem ukrainischen Boxer und Politiker liegt nun ein gutes Jahr zurück. Ein Jahr, das Yegorova nutzte, um zu sich selbst zu finden und neue Pläne zu schmieden, wie zum Beispiel die Teilnahme an der Tanzshow.

Beim Tanztraining ist Natalia ihrem Trainer und Profitänzer Andrzej Cibis nicht nur körperlich nah, er spürt auch, wie es in Natalia derzeit ausschaut und sagt: "Ich wünsche mir für Natalia, dass sie in der gesamten Zeit bei 'Let’s Dance' lernt, Kontrolle abgeben zu können, ohne sich dabei selbst zu verlieren (...) und sich richtig fallen zu lassen." Doch genau dieses Gefühl ist Natalia Yegrova offenbar schon lang fremd geworden.

Natalia Yegrova war immer die starke Frau neben einem starken Mann

Ihr laufen die Tränen über das Gesicht, als die 48-Jährige zugibt, dass die Rolle an Klitschkos Seite nicht immer eine leichte war: "Es ist verdammt schwer, eine Frau von einem erfolgreichen Mann zu sein. Ich muss stark sein. Schwäche war in unserer Familie nicht erlaubt."

Eine innerliche Einstellung, die gerade im Profisport natürlich nötig ist und wo man sich auf Erfolge und Siege konzentrieren muss, im Privatleben jedoch eher hinderlich erscheint. Yegorova selbst sagt: "Für so einen starken Mann so perfekt zu sein, das ist vielleicht das, was so tief in mir sitzt".

Schwäche zu zeigen, ist eins der Dinge, die Natalia Yegrova in ihrem neuen Lebensabschnitt wieder lernen möchte. Seit einigen Monaten hat sie ihren Geburtsnamen wieder angenommen und hat das Ziel, sich bei "Let's Dance" freizutanzen für einen ganz neuen Abschnitt in ihrem Leben.

Quelle: RTL