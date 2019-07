Was für eine Überraschung: Sängerin Natalie Imbruglia (44, "Torn") erwartet ihr erstes Kind. Wie sie auf Instagram verkündet hat, hat sie sich ihren Kinderwunsch durch eine künstliche Befruchtung erfüllt.

"Ich habe keine Wassermelone verschluckt"

Unter einem Schnappschuss mit Babybauch schreibt die werdende Mutter: "Nein, ich habe keine Wassermelone verschluckt. Ich erwarte mein erstes Kind im Herbst". Weiter erklärt die Künstlerin: "Für diejenigen von euch, die mich kennen, war das etwas, was ich mir schon so lange gewünscht habe. Ich bin gesegnet, dass dies mit Hilfe von In-vitro-Fertilisation und einem Samenspender möglich wurde." In der Öffentlichkeit wolle sie sich nicht weiter zu ihrer Schwangerschaft äußern. Auch die Identität des Samenspenders soll geheim bleiben.

Natalie Imbruglia hat doppelten Grund zur Freude. Neben der Ankündigung ihrer Schwangerschaft, hat sie zudem bekanntgegeben, dass sie einen Plattenvertrag unterschrieben hat und neue Musik rausbringen wird. Ihr letztes Album ist 2015 veröffentlicht worden.

Die australisch-britische Sängerin scheint jedoch in der Liebe kein Glück zu haben. Sie soll einst mit "Friends"-Star David Schwimmer (52) liiert gewesen sein. 2003 heiratete sie den Silverchair-Sänger Daniel Johns (40). Die Ehe ging 2008 in die Brüche. Zuletzt wurde sie mit dem Fotografen Matt Field in Verbindung gebracht.