Die Ereignisse in Israel erschüttern derzeit die Welt. Zahlreiche Stars haben ihr Mitgefühl geäußert - darunter Natalie Portman und Madonna.

Immer mehr Hollywood-Stars äußern auf ihren Social-Media-Kanälen ihr Mitgefühl und unterstützende Worte für Israel. Das Land war am frühen Samstagmorgen von den Hamas angegriffen worden. Am Wochenende hatten bereits Gal Gadot (38), Amy Schumer (42), Guy Oseary (51), Jamie Lee Curtis (64) und Bar Refaeli (38) mit Posts bei Instagram und X (ehemals Twitter) mitfühlende Worte veröffentlicht. Weitere prominente Stimmen haben sich inzwischen angeschlossen - unter anderem Madonna (65), Natalie Portman (42) und Mark Hamill (72).

Natalie Portman: "Ich bin erschüttert"

Hollywood-Star Natalie Portman wurde 1981 in Jerusalem geboren und hat durch ihren Vater israelische Wurzeln. Auf Instagram postete sie ein Statement, in dem sie ihre Erschütterung über die aktuellen Ereignisse ausdrückt. "Ich bin erschüttert wegen der Menschen in Israel. Kinder, Frauen und ältere Menschen wurden ermordet und aus ihren eigenen Häusern entführt. Ich bin entsetzt aufgrund dieser barbarischen Taten und mein Herz schlägt vor Liebe und Gebeten für die Familien aller Betroffener", lauten die Worte der Schauspielerin.

"Star Wars"-Darsteller Mark Hamill veröffentlichte auf seinem X-Account zwei Fotos einer amerikanischen und einer israelischen Flagge. Dazu schrieb er: "Amerika steht an der Seite Israels."

Die Hamas hatte am Samstagmorgen von Gaza aus überraschend mit Angriffen gegen Israel begonnen - über Land, See und Luft. Mehrere Orte in Grenznähe wurden angegriffen. Dabei wurden nach israelischen Angaben Hunderte Israelis getötet und mehr als 100 Menschen - darunter Frauen, Kinder und Senioren, in den Gazastreifen entführt.

Madonna: "Mein Herz schlägt für Israel"

Während sich Hamill bei seinem Post relativ kurzhielt, wurde Popstar Madonna auf ihrem Instagram-Account umso ausführlicher. Die Sängerin postete ein Video mit mehreren Aufnahmen aus Israel. Dazu schrieb sie bewegende Worte, die deutlich zeigen, wie sehr sie die Ereignisse offenbar mitnehmen: "Was sich in Israel abspielt, ist verheerend ... Es bricht einem das Herz, wenn man sieht, wie all diese Familien und vor allem Kinder auf den Straßen zusammengetrieben, angegriffen und ermordet werden."

Das sei unfassbar, schreibt Madonna. "Mein Herz schlägt für Israel. Die Familien und Häuser, die zerstört wurden. Die Kinder, die verloren sind. Die unschuldigen Opfer, die getötet wurden. Alle, die unter diesem Konflikt leiden oder leiden werden." Sie werde für alle beten, so die 65-Jährige. "Ich bin mir bewusst, dass dies das Werk der Hamas ist und es viele unschuldige Menschen in Palästina gibt, die diese Terrororganisation nicht unterstützen. Dieser tragische Anschlag wird nur noch mehr Leid für alle verursachen." Zum Abschluss ihres Statements richtete Madonna noch einen Appell an ihre Follower: "Lasst uns für alle beten. Für Israel. Für den Frieden. Für die Welt."

Ähnliche Töne schlug Liev Schreiber (56) in seiner Instagram-Story an. "Jetzt und immer, wir stehen an der Seite des israelischen Volkes", schrieb der US-Schauspieler in seiner Story. "Wir hoffen, dass der Krieg so schnell wie möglich endet, um des Friedens willen."

Isla Fisher teilt Suchaufruf für deutsche Staatsbürgerin und ihre Töchter

Die australische Schauspielerin Isla Fisher (47) teilte auf ihrem Instagram-Kanal die Fotos von einer Frau namens Doron Asher und ihren beiden Töchtern, die Berichten zufolge von den Hamas im Süden Israels entführt worden sind. Der "Tagesschau" zufolge hat Asher die deutsche Staatsbürgerschaft und war mit ihren beiden Kindern in einem Kibbutz nahe des Gazastreifens, um dort ihre Mutter zu besuchen. Isla Fisher teilte einen Such-Aufruf für die Familie und schrieb dazu in einem Kommentar: "Es gibt keine Entschuldigung für das vorsätzliche Töten und die Entführung von unschuldigen Zivilisten, egal wo und egal wann."

"New Girl"-Star Max Greenfield (44) repostete in seiner Story einen Beitrag der gemeinnützigen Organisation "Stand With Us", die sich dem Kampf gegen Antisemitismus verschrieben hat. Dazu schrieb der Schauspieler: "Unglaubliche Szenen in Israel gerade. Als Jude bin ich bei euch. Als Mensch bin ich bei euch."

Gal Gadot bittet um Spenden

"Wonder Woman"-Star Gal Gadot veröffentlichte auf ihrem Instagram-Profil einen weiteren Post, in dem sie um Spenden und Unterstützung für Israel bat. "Wer auch immer spenden kann und will, das Leben dieser Menschen hat sich gestern für immer verändert. Sie haben so viel verloren und brauchen Hilfe. Nur wenn Sie können ...", heißt es in ihrem Aufruf. Gadot stammt selbst aus Israel und ist mit dem israelischen Geschäftsmann Yaron Versano (48) verheiratet, mit dem sie drei Töchter hat.