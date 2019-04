"Es fühlt sich an, als würde ich durch meine Rollen meine Kindheitsträume leben: Ballerina, Sängerin, Astronautin. Das wird jetzt mein Kriterium sein, wie ich Filme auswähle, in denen ich spiele - als nächstes werde ich eine Meerjungfrau und eine Feuerwehrfrau sein!"

So witzelte Natalie Portman (37, "Black Swan") über ihre vergangenen und kommenden Rollen als Schauspielerin in einem Interview mit der australischen Ausgabe des "Vogue"-Magazins. Die 37-Jährige ziert das aktuelle April-Cover der Zeitschrift. Ihre Familie hatte sie mit zum Fotoshooting in Australien genommen: "Meine Familie will gar nicht mehr weg: Sie lieben es hier. Dieses Land ist ein Traum. Die Leute sind so warm und freundlich, das Essen ist unglaublich, die Natur erstaunlich. Die Kultur ist fantastisch. Ich bewundere diese Nation sehr", sagte sie in dem Interview mit dem Magazin.