von Christina Klein Sie kann man eigentlich fast alles fragen und man bekommt eine klare Antwort, außer bei Beziehungsfragen zu ihrem Sohn Jimi Blue, "er hat dazugelernt", so seine Mutter. Natascha Ochsenknecht sprach mit dem stern über das Älterwerden und warum viele Frauen in der heutigen Zeit betrogen werden.

Natascha Ochsenknecht ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen und gerade das macht die 57-Jährige zu einem Unikat in der Medienbranche. Beim Juvéderm Talk-Event in Hamburg spricht sie aus, was manch andere nur denken mag und findet es furchtbar, dass viele Frauen gerade im Alter wieder zum kleinen Mädchen werden, das berichtet das ehemalige Model bei einem Beauty-Event.

Im Alter geht bei Frauen das Selbstbewusstsein verloren. Ein Satz, den Sie gerade auf dem Event gesagt hatten, wie haben Sie das genau gemeint?

Ich sehe oft im Alltag, dass gerade reifere Frauen immer dünner werden. Sie möchten dann zu kleinen Püppchen werden. Ich denke mir dann oft nur: 'Nimm lieber mal ein paar Kilo zu, dann sparst du dir auch einige Eingriffe in deinem Gesicht und es macht dich glücklicher. Nicht nur dieses eine Salatblatt lutschen, sondern gönn dir mal was.' Manch ältere Frauen fallen zurück in dieses Klein-Mädchen-Schema. Den meisten Männern gefällt das gar nicht, weder das Ausgemergelte noch das püppchenhafte Verhalten. Sie fangen sogar an, sich blöd zu stellen und die Röcke werden kürzer. Dahinter steckt oftmals die Einstellung, dass die biologische Zeit abläuft und sie alles noch mitnehmen wollen.

Wo ist für Sie die Grenze bei Schönheitseingriffen?

Also was ich bereits machen lassen habe sind Hyaluron-Filler, Botox und Fadenlifting. Nach meiner Corona-Erkrankung sah ich so erschöpft und gebeutelt aus. Weiteres habe ich bisher nicht geplant. Ich habe da Gott sei Dank auch die Gene meiner Mutter. Die wird 82 Jahre alt und sieht top aus und sie tanzt bis morgens auf Partys. Manchmal macht sie sogar die Nacht durch. Neulich war sie erst morgens um 10 Uhr zu Hause. Also wenn ich jetzt Tränensäcke bis zum Knie kriege oder Schlupflider, dass ich nicht mehr gucken kann, dann vielleicht. Aber generell möchte ich mir mein Gesicht nicht nach hinten ziehen lassen, ein Lifting würde ich daher ausschließen.

Was halten Sie von Po-Implantaten?

Also für mich ist das nichts, aber an mir klebt ja auch schon eine ordentliche Kiste. Ich halte den Eingriff für nicht ungefährlich und kann mir auch nicht vorstellen auf so einem Zeug herumzusitzen. Generell muss das aber natürlich jeder selbst entscheiden.

Gibt es ein ungefähres Alter, in dem Frauen in Ihren Augen anfangen, ihr Selbstbewusstsein abzubauen?

Für manche Frauen ist schon der 30. Geburtstag ein Drama. Aber bei vielen geht es sogar noch früher los, dass sie ihre erste Depression bekommen, nur weil sie älter werden. Je älter sie werden, desto unsicherer werden sie auch und machen sich dann selber zu Luft. Viele hungern, haben den gleichen Stil. Aber das gibt es auch bei Männern, alle am Pumpen und haben die gleiche Kleidung an, tragen teilweise Leggings wie Peter Pan. Das finde ich total unsexy. Trotzdem werden alle Frauen heutzutage betrogen. Alle. Aber bei manchen Frauen auch kein Wunder, das klischeehafte Verhalten und dann wollen sie immer teure Geschenke haben, Designertaschen, Schmuck. Der Typ muss am besten monatlich zehn Mille nach Hause bringen, wie soll denn das gehen?

Was macht bei Ihnen das Daten und das Liebesleben?

Habe ich gerade weder Zeit noch Lust zu. Würde ich jetzt zart und schmal sein wie eine Elfe, würde ich bestimmt den männlichen Beschützerinstinkt wecken. Bei mir denken Männer eher: 'Die kann den Müll auch alleine rausschleppen.' Kaum ein Mann hilft heutzutage noch einer Frau. Wenn ich reise, hilft mir selten ein Mann mal den Koffer auf das Gepäckband zu stemmen. Neulich habe ich selbst eine scharfe Geschichte mit einem Taxifahrer erlebt. Ich bat ihn, meinen Koffer in den Kofferraum zu packen, weil ich nicht schwer heben darf. Sagt er jammernd: 'Ja ich auch nicht, ich hab Bandscheibe.' Da war ich schon wieder bedient.

Ein Lebensmotto von Ihnen ist: Hör auf dein Herz – haben Sie das auch Ihren Kindern geraten?

Genau, außerdem glaub an dich, es sind deine Entscheidungen und dein Leben. Eltern sollten ihre Kinder nicht so beeinflussen. Ich bin selbst so groß geworden, dass meine Eltern mich haben machen lassen und mich auch bei negativen Erfahrungen unterstützten. Ich habe meinen Kindern nie vorgeschrieben, was sie zu machen haben, sondern ihre Fähigkeiten gesehen und sie dabei unterstützt. Ich habe zum Beispiel Jimi vor Jahren geraten, er soll ein Kochbuch machen und das tat er dann auch, es wurde ein Erfolg.

Ihre Tochter Cheyenne hat sich mit Hylase den Hyaluronsäurefiller in ihren Lippen auflösen lassen, finden Sie es vorher oder nachher besser?

Natürlich danach. Cheyenne hat es damals verschwiegen, dass sie sich die Lippen korrigieren ließ. Sie war naiv und hat sich von einer Freundin überreden lassen, zu irgendeiner Kosmetikerin auf dem Ku'damm zu gehen. Ich habe es erst gemerkt, als es anfing sich zu verkapseln und fand es natürlich nicht schön. Sie hatte auch große Probleme damit und hatte es auch nicht nötig. Sie hatte immer tolle Lippen. Ihre Tochter hat übrigens die vollen Lippen auch geerbt.