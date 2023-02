von Christina Klein Natascha Ochsenknecht ist bekannt für ihr lautes Mundwerk, doch die Ex-Frau von dem Schauspieler Uwe Ochsenknecht hat auch richtig was im Kopf. Deshalb arbeitet sie immer an verschiedenen Projekten, eins davon könnte das Moderieren des Dschungelcamps sein.

Seit 2009 ist Natascha Ochsenknecht von ihrem Ex-Mann Uwe getrennt, danach folgte eine längere Beziehung zum Fußballer Umut Kekilli. Die Beziehung ging 2017 in die Brüche. Seitdem fokussiert sich die Unternehmerin vor allem auf ihre Projekte und launcht nun mit ihrer Familie die zweite Staffel des Reality-TV-Formates "Diese Ochsenknechts". Die Moderation reizt die 58-Jährige und durch ihr loses Mundwerk wäre sie eigentlich perfekt für die nächste Dschungelcamp-Moderation, wenn es sein muss, sogar nackt.

Ihre Tochter Cheyenne hat vor Kurzem geheiratet und vielleicht steht bei Jimi Blue ja auch bald eine Hochzeit an – was sind Ihre Ehe-Tipps an Ihre Kinder?

Meine Kinder müssen ihre Erfahrungen selbst machen, sie sollen auf ihr Herz hören und wenn sie Zweifel an irgendwas haben, dann lieber verschieben oder lassen, gerade beim Thema Hochzeit. Man muss auf sein Bauchgefühl hören. Meine Kinder haben starke Charaktere, da rede ich nicht rein. Jimi ist beispielsweise mit 18 Jahren ausgezogen, da kann man nichts mehr sagen. Ich wünschte, ich hätte manchmal die Macht gehabt, etwas zu sagen, dann wären manche Dinge vermutlich auch anders abgelaufen.

Wie schauen Sie zurück auf Ihre Ehe? Gibt es was, was Sie anders machen würden heutzutage?

Ich hab mir eindeutig zu viel bieten lassen in meiner Ehe. Ich habe auch die ersten Jahre nie Hilfe gehabt, mit den Kindern und den ganzen Reisen. Ich habe viel zu viel alleine gemacht. Ich hatte nicht mal eine Reinigungskraft, die mir ein wenig im Haushalt zur Hand gegangen wäre. Erst nachdem ich gesundheitlich sehr eingeschränkt war und schwere Operationen hinter mir lagen, bekam ich Hilfe. Aber das ist auch ein grundsätzliches Problem, ich war immer zu nett und zu gutmütig, nicht nur in meiner Ehe, sondern auch in der darauf folgenden Beziehung.

Können Sie sich vorstellen, noch einmal zu heiraten?

Ja schon, wenn der Richtige käme, würde ich durchaus noch mal heiraten.

Was macht die Liebe aktuell bei Ihnen?

Gar nichts. Ich habe so tolle Projekte gerade am Start, da bleibt wenig Zeit. Ich war mal mit jemandem Essen und dachte, dass ich mir das mal anschaue, aber es gab dann schnell Diskussionen, weil ich so viel um die Ohren habe. Ob ich da jetzt hin muss, nicht mal bei ihm bleiben kann und so weiter. Aber ich glaube, wenn es der Richtige gewesen wäre, dann hätte ich die Arbeit auch ein bisschen geschoben, aber das war noch nicht der Fall.

Männer wollen sich oft an dem Namen Natascha Ochsenknecht bereichern

In einem Social-Media-Video sagen Sie, dass Sie auf bodenständige Typen stehen, die gerne essen, die tierlieb, kinderlieb, witzig und keine Angeber sind – wie schwer ist es so einen zu finden und was findet man stattdessen da draußen?

Ich suche aktuell nicht aktiv, aber generell ist es schon schwierig. Gerade mit meinem Namen, viele wollen sich dann auch einfach nur dranhängen und denken dadurch, dass ich in der Öffentlichkeit stehe: Ach schau mal, mit der kann man doch was reißen. Aber so ist es halt nicht.

Sie möchten wieder ins Modelbusiness einsteigen – wie kam es dazu?

Ich hatte immer wieder Anfragen, Menschen haben mich gefragt 'Warum modelst du nicht wieder?' und irgendwann wachte ich morgens auf und hab Klamotten rausgesucht und mich im Spiegel gesehen und gedacht: ganz ehrlich, warum eigentlich nicht? Ich werde jetzt 59 Jahre alt und heutzutage könnte ich in meinem Alter sogar auf dem Catwalk laufen. Dann habe ich mich dran gemacht eine Agentur zu suchen, ich fand eine in Mailand. Ich wollte nicht in Deutschland gelistet sein, weil ich hier nicht als Model, sondern als Natascha Ochsenknecht bekannt bin, ich wollte etwas Unabhängiges. Ich kann verraten, es läuft gut.

Hat Ihr Ex-Mann eigentlich eine Meinung zu Ihrer Reality-TV-Show?

Das weiß ich nicht, das frage ich ihn auch nicht. Ich sage ja auch nichts zu seinen Filmen. Jeder führt sein eigenes Leben. Ich gucke seine Filme nicht mal. Wenn ich mich trenne, dann trenne ich mich von absolut allem, was diese Person betrifft.

Aus dem Trailer zur zweiten Staffel "Diese Ochsenknechts" erfährt man, dass Sie sich in Afrika engagieren, was können Sie mir dazu erzählen?

Viele wussten gar nicht, dass ich sowas mache. Ich bin seit 14 Jahren Botschafterin für "Street Kids International". Ich wollte nicht, dass man denkt, dass ich mich über dieses Projekt profilieren möchte. Aber jetzt habe ich gedacht, es passt mein anderes Leben zu zeigen und Sky mitzunehmen, vielleicht hilft es ja, dass noch mehr Spenden zusammenkommen. Wir haben schon viel Geld schon gesammelt und die Häuser mit aufgebaut, schauen wie jetzt die Lage ist und ob die die Pläne wie besprochen umgesetzt wurden. Es wurden dann auch die neue Schule und der neue Kindergarten eröffnet und wir bauen auch weiter. Viele wussten gar nicht, dass ich sowas mache.

Was wird in diesem Jahr noch so passieren für Sie, außer der Start der zweiten Staffel "Diese Ochsenknechts"?

Im April kommt etwas sehr Kreatives von mir, aber ich darf noch nicht verraten, was es ist. Ich bekomme auch immer mehr Anfragen für Moderationen. Formate, die ich im letzten Jahr abdrehte, kommen teilweise in diesem Jahr und natürlich werkel ich auch immer an meinen eigenen Projekten.

Zum Thema Moderation – Sie sind sehr schlagfertig im Gegensatz zu vielen Moderatoren in Deutschland. Vermissen Sie auch mehr Wumms im Moderationsgeschäft?

Ich empfinde auch viele Moderationen als sehr lahm, vieles ist sehr auswendig gelernt und gestellt. Ich hab auch echt Probleme viele Formate zu gucken, ich kann diesen gefakten Humor nicht ertragen.

Können Sie sich vorstellen, das Dschungelcamp zu moderieren?

Ja, klar kann ich mir das vorstellen. Ich kann mir vorstellen, vieles zu moderieren, aber "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" wäre schon eine geile Aufgabe.

Es heißt, dass die zweite Staffel Ihres Reality-TV-Formates wird noch wilder – wie kann ich mir das vorstellen?

Wir haben uns mehr geöffnet als bei der ersten Staffel.

Springt Ihr Sohn Jimi Blue Ochsenknecht wieder nackt durchs Bild, wie in der ersten Staffel?

Ne, ich. Spaß.

Dann könnten Sie ja auch gleich nackt das Dschungelcamp moderieren…?

Ja klar ­– wir werden sehen.

Am 13.02. startet die zweite Staffel des Reality-TV-Formats "Diese Ochsenknechts". Immer montags ab 20.15 Uhr gibt es neue Folgen auf Sky One, sowie parallel auf Sky und dem Streaming-Service WOW auf Abruf.