Kann eine Liebe mit großem Altersunterschied funktionieren? Natascha Ochsenknecht (55) hat es viele Jahre lang vorgemacht. Mit dem 20 Jahre jüngeren Ex-Fußballprofi Umut Kekilli (36) führte sie bis Ende 2017 eine fast zehnjährige On-Off-Beziehung.

"Wenn man sich wirklich verliebt, vergisst man erstmal das Alter. Wahre Liebe baut sich nicht auf einer Zahl auf, sondern, ob der Deckel auf den Topf passt", erklärt die dreifache Mutter im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Welche Rolle das Alter bei der Partnersuche spielt, darum geht es auch in der von Joyn eigenproduzierten Reality-Show "M.O.M - Milf oder Missy" ab 8. Mai. Ochsenknecht begleitet die Sendung des Streamingdiensts mit einem Instagram-Live-Talk auf ihrem Instagram-Channel und interviewt jeden Freitag um 19 Uhr live die Kandidaten.

Darum scheiterte die Beziehung mit Umut

Dass es mit Umut und ihr letztendlich nicht geklappt habe, lag weniger am Alter, "sondern eher am Drang, irgendwann selbst bekannt werden zu wollen". In der Talkshow von Marco Schreyl (46) erklärte Ochsenknecht erst vor wenigen Wochen: "Als er mit dem Fußball aufgehört hat, ist es dann unter anderem daran gescheitert, dass er es so toll fand, auf dem roten Teppich zu sein." Zudem gab Kekilli auch nach der Trennung öffentlich zu, fremdgegangen zu sein.

Kontakt hätten die beiden heute nicht mehr, und das sei auch gut so. "Es ist so viel passiert, dass ich dann nach langem Hin und Her die Trennung durchgezogen habe. Ich habe damit komplett abgeschlossen und sein Leben interessiert mich nicht. Wäre alles fair abgelaufen, dann hätte ich kein Problem mit ihm."

"Zusammen alt werden"

Kekilli ist inzwischen in einer Beziehung mit Ina Maria Schnitzer (34), auch bekannt als Jordan Carver bzw. Yoga-Jordan. Die beiden erwarten aktuell ihr erstes gemeinsames Kind. Ochsenknecht trennte sich im vergangenen Jahr von dem sechs Jahre jüngeren Kameramann Oliver Schumann. Ihr nächster Partner sollte am liebsten in ihrem Alter sein, wünscht sich die Designerin. Dann könnten sie "zusammen alt werden".