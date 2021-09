Ex-"GNTM"-Kandidatin Nathalie Volk hat sich vor wenigen Tagen verlobt. Jetzt haben die beiden ein erstes gemeinsames Interview gegeben.

Nathalie Volk (24) hat Anfang September ihre Verlobung mit Timur Akbulut (43) bekannt gegeben. Jetzt hat das Paar dem Sender RTL ein erstes gemeinsames Interview gegeben. "Heute habe ich die Liebe, die ich früher nicht hatte", sagt Volk, die sich inzwischen Miranda DiGrande nennt, in dem Gespräch. "Liebe und Wärme haben mir sehr gefehlt."

Mit ihrem Verlobten Timur, einem "Hell's Angels"-Rocker, der wegen Totschlags in Haft saß, lebt Nathalie Volk inzwischen in der Türkei. Mit ihm kann sie sich auch eine Familie vorstellen, wie sie im Interview erklärt, Kinder wolle sie unbedingt haben. Was seine Vergangenheit angeht, sei er von Anfang an ehrlich zu ihr gewesen: "Ich habe es ihr natürlich direkt gesagt", so Akbulut, "ich habe was gemacht, dafür habe ich meine Strafe verbüßt und das ist Vergangenheit".

Das reizt Nathalie Volk an ihrem Verlobten

Äußerlich hat Nathalie Volk sich ebenfalls sehr verändert. Sie trägt die Haare nun tiefschwarz gefärbt, ist markanter geschminkt und trägt wie ihr Verlobter einige Tattoos. In ihrer vorherigen Beziehung zu Unternehmer Frank Otto (64) sei sie oft "unter Druck" gestanden und habe sich ihrem 40 Jahre älteren Partner "angepasst", beschreibt Volk. "Ich habe darauf verzichtet, was ich selbst wollte und jetzt ziehe ich auch mehr die Klamotten an, in denen ich mich auch wohlfühle. Ich fand das selbst nicht altersgemäß. Ich war Anfang 20 und sah manchmal echt aus wie eine Oma."

Mit ihrem neuen Partner scheint das anders zu sein. "Ich liebe sein Herz, seine Seele, seinen Charakter, sein Aussehen, seine Tattoos", schwärmt Nathalie Volk. "Für mich ist Timur ein echter Mann, so eine Art Mann kannte ich vorher noch nicht und genau das reizt mich an ihm."