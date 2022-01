Das Versteckspiel hat ein Ende: Model Nathalie Volk hat erstmals über ihren neuen Freund Samuel Levy gesprochen. Ihre Ex-Partner kommen in dem Interview nicht so gut weg.

Im vergangenen Jahr wollte sie noch Hells-Angels-Rocker Timur Akbulut heiraten, nun hat Nathalie Volk einen neuen Mann an ihrer Seite. Die 25-Jährige hat mit der Zeitschrift "Gala" erstmals über ihren Freund Samuel Levy gesprochen. Das Paar urlaubt derzeit gemeinsam auf den Malediven, veröffentlicht auf Instagram verliebte Fotos vom Strand. Bisher hat Volk, die sich seit einiger Zeit Miranda DiGrande nennt, ein Geheimnis um ihren Partner gemacht. Die ehemalige GNTM-Kandidatin verriet nur die Initialen seines Namens und zeigte Fotos von Blumensträußen, die er ihr geschickt hat.

Nun sprechen die beiden offen über ihre Liebe. "Sammy ist interessant und geheimnisvoll. Ich liebe es, Zeit mit ihm zu verbringen. Außerdem ist er vergleichsweise zu meinen Ex-Partnern überaus intelligent. Intelligenz macht sexy. Zusätzlich gefällt mir sein authentischer Rockstar Frame", sagte Volk der Zeitschrift "Gala". Der 24-Jährige wiederum schwärmte: "Nathalie ist was ganz Besonderes. Sie hat ein großes Herz und viel Liebe zu geben. Vielleicht war das etwas, was ich bei einer Frau lange vermisst habe." Der "Bild"-Zeitung verriet Levy zudem, dass er Volk bereits seit ihrer GNTM-Teilnahme im Jahr 2014 kennt. Danach seien sie sich immer wieder "auf Partys oder bei Geburtstagen" über den Weg gelaufen.

Nathalie Volk und Samuel Levy wollen zusammenziehen

Der gebürtige Frankfurter hat russische Vorfahren und investiert nach eigener Aussage seit seinem 18. Lebensjahr in verschiedene Start-ups. Unter anderem ist er Mitbegründer des Modelabels 6PM.

Bisher führen er und Volk eine Fernbeziehung: Er lebt in Frankfurt, sie in New York. "Trotz der Entfernung hat es zwischen uns gefunkt. Ich schätze, wir sind seelenverwandt. Nathalie ist eine zauberhafte und sehr facettenreiche Frau", sagte Levy der "Bild". Das Paar hat sogar Pläne, in eine gemeinsame Wohnung zu ziehen. "Wo genau, möchte ich aus privaten Gründen erstmal nicht verraten", so Volk gegenüber der "Gala".

Quellen: "Gala", "Bild"-Zeitung