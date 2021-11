Nathalie Volk lebt seit ihrer Trennung in New York.

Das sind ihre Pläne in New York

Nathalie Volk Das sind ihre Pläne in New York

Nathalie Volk lebt seit ihrer Trennung aktuell in New York. Wie es im Big Apple für sie weitergeht, hat sie nun verraten.

Nathalie Volk (24) lebt seit ihrer Trennung Ende Oktober von Rocker Timur Akbulut (43) in New York. Bisher zeigte sie unter anderem Fotos von einem Konzertbesuch auf dem Instagram-Account mit ihrem Künstlernamen Miranda DiGrande. Nun geht es offenbar auch beruflich weiter vorwärts. In einer Instagram-Story verriet sie ihre Pläne: "Ich bereite mich gerade auf zwei Filmrollen vor", so Volk. Um welche Projekte es sich genau handelt, ist nicht bekannt.

Ihre bisherige TV-Karriere

Volk nahm 2014 als Schülerin an der neunten Staffel von Heidi Klums (48) Model-Castingshow "Germany's next Topmodel" (ProSieben) teil und schaffte es bis in das Halbfinale. Ihr nächstes großes TV-Engagement war die Teilnahme am RTL-Dschungelcamp Anfang 2016. Anschließend war sie in "Goodbye Deutschland" (2017, VOX) zu sehen.