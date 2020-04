Wie ist der genaue Beziehungsstatus von Nathalie Volk (23) und Frank Otto (62)? Das Model hat sich nun dazu geäußert: "Frank und ich haben schon in Amerika geheiratet", erklärt sie in einem RTL-Interview, fügt aber hinzu: "Der Ehevertrag, der ist noch nicht offiziell. Das heißt, unsere Ehe ist noch nicht offiziell." Daran werde die ganze Zeit gearbeitet. Geheiratet habe das Paar in Nashville, verriet Volk weiter: "Wir haben das alles unter uns gemacht. Wir hatten ein paar Leute dort."

Wie es weitergeht, ist offenbar noch nicht klar. "Der 2.2., das war unser Tag in Amerika. Durch diese ganze Corona-Krise und das Hin- und Herreisen, das Studieren, kam es jetzt noch nicht zur offiziellen Heirat, und wir wissen auch nicht, ob wir das noch mal so groß machen werden, oder ob wir das überhaupt groß machen werden. Er ist auch momentan so zufrieden, wie es ist. Es soll auch privat sein", sagt sie weiter.

Verwirrung im Februar

Die 23-Jährige hatte Anfang Februar mit mehreren Schnappschüssen auf ihrem Instagram-Profil für Aufsehen gesorgt. Sie war darauf im weißen Hosenanzug zu sehen. Kommentiert hatte sie die Bilder mit dem Datum "02.02.2020" und "Wedding Makeup". Doch dann meldete sich Frank Otto zu Wort. Bei Facebook schrieb er: "Die wunderschönen Bilder, die Nathalie heute gepostet hat, zeigen unsere Liebe. Gleichwohl möchte ich deutlich machen, dass wir nicht geheiratet haben."

Nathalie Volk, Teilnehmerin der Castingshow "Germany's next Topmodel" (2014) und der Realityshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (2016), und der Medienunternehmer Frank Otto sind seit 2015 ein Paar. Im März 2018 gaben sie ihre Verlobung bekannt.