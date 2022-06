Nach einer mehrmonatigen Trennung, in der Nathalie Volk mit einem anderen Mann verlobt war, haben sie und Frank Otto wieder zueinander gefunden.

Es ist eine Liebe mit ein paar Umwegen: Nathalie Volk, die sich Miranda DiGrande nennt, und Frank Otto sind wieder ein Paar. Dabei war Volk zwischenzeitlich sogar in die Türkei ausgewandert, um dort mit einem anderen Mann zu leben. Im Herbst 2021 verlobte sie sich sogar mit ihrem Hells-Angels-Ex-Freund Timur A.. Wenig später war Schluss.

Nathalie Volk: Frank Otto rettete sie aus der Türkei

Am Wochenende erschienen Volk und Unternehmer Frank Otto zum ersten Mal seit einiger Zeit gemeinsam bei einem Event in Hamburg. Im Interview mit RTL sprachen die beiden über ihre Beziehung und ihr Liebes-Comeback. Denn dass es Volk aus der Türkei rausgeschafft hat, lag auch maßgeblich an Frank Otto. Für ihre Beziehung mit Timur A. brach Volk damals den Kontakt zu ihrer Mutter ab. Die machte sich große Sorgen, wie sie RTL verriet.

"Wir haben sehr viel mit Frank gesprochen", erklärte Viktoria Volk. "Also Frank hat mich eigentlich rausgekauft", ergänzte ihre Tochter. "Also, was heißt rausgekauft. Aber er hat mir geholfen, da rauszukommen", sagte Nathalie Volk. "Ich denke mal, wäre ich nicht in Deutschland berühmt, dass das viel schwieriger gewesen wäre, da rauszukommen", erklärte sie ohne weitere Details zu benennen.

Kinderplanung

Ein Problem in ihrer Beziehung mit dem Hamburger Medienunternehmer könnte die Zukunftsplanung sein. Denn Nathalie Volk möchte unbedingt eigene Kinder haben, Frank Otto hat bereits welche. "Ich denke nicht unbedingt, dass ich der Mann sein muss, der Nathalie glücklich macht für alle Zeit. Ich möchte die Zeit, die wir miteinander verbringen, gut verbringen. Sie hat sowieso eine länger andauernde Zukunft als ich, von daher setze ich mich da nicht unter Druck", erklärte Otto.

Und das ehemalige "GNTM"-Model offenbarte, dass der 39 Jahre ältere Unternehmer ihr erster Freund überhaupt war. Sie kenne ihn, seit sie 18 war. "Er ist mein erster Freund, er hat mich auf mein erstes Date genommen, mir den ersten Blumenstrauß geschenkt. Er kennt mich am besten, weiß alles über mich. Vielleicht ist er auch ein bisschen Vater-Ersatz, wie der Vater, den ich nie hatte. Aber Frank hat auch eine junge Seele", sagte sie und plauderte dann noch aus dem Nähkästchen: "Mit Frank hatte ich den besten Sex in meinem Leben, weil ich auch mit ihm viel Spaß hatte. Und er ist ein erfahrener Mann."

