Nathalie Volk hat angekündigt, in ihrer Biografie ganz offen zu sein. Auch ihre bisherigen Beziehungen sollen eine Rolle spielen.

Nathalie Volk (26) wird in ihrer Biografie "Mit meinen eigenen Worten. Ein Tag ohne Lügen" auch über die Männer in ihrem Leben schreiben. Das kündigte sie zwei Monate vor der Veröffentlichung an.

"Ich bin noch nicht mal bei meinen Freunden so offen"

In einem Interview mit der "Bild"-Zeitung verriet die einstige Kandidatin von "GNTM" und "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" vorab, worum es in ihrem ersten Buch gehen wird: "Um viele unschöne Dinge, die ich leider erlebt habe. Ich nehme den Leser Schritt für Schritt mit auf meine Reise und beschreibe, wie ich mich genau in diesen Momenten gefühlt habe. Ich bin noch nicht mal bei meinen Freunden so offen."

Auch über ihre Beziehung zu dem Hamburger Unternehmer Frank Otto (66) sowie ihren Ex-Verlobten Timur A. (45) wird sie berichten. Sie werde erzählen, wie sie Otto kennenlernte, "wie das Leben mit ihm zusammen ist, wie das Treffen mit seiner Familie war und wie ich mich bei seiner Familie gefühlt habe". Die beiden kamen im vergangenen Frühjahr nach einer Beziehungspause wieder zusammen.

In der Zwischenzeit verlobte sich Volk mit Rocker Timur A. und zog zu ihm in die Türkei. "Am liebsten würde ich das Kapitel überhaupt nicht ansprechen wollen, jedoch sollte der Leser mein Handeln verstehen und wie ich damals empfunden habe." Da sie aber ein Teil ihres Lebens war, werde auch diese Beziehung in einem Kapitel thematisiert.

Auf ihrer Instagram-Seite wirbt Volk, die sich inzwischen Miranda DiGrande nennt, schon fleißig für das Buch. Es soll am 15. September erscheinen.

Kritik an Heidi Klum

Auch Heidi Klum (50) wird in dem Buch vorkommen. Nathalie Volk übte in den vergangenen Jahren immer wieder Kritik an der Moderatorin und ihrer Castingshow. Jetzt sagt sie: "Wäre ich heute noch mal bei einem Schönheitswettbewerb, der im TV ausgestrahlt wird und eine 50-jährige Frau würde mich wegen meines Äußeren kritisieren - dann würde ich sie erst mal zurück kritisieren."

Eine andere Frau hingegen muss wohl nicht mit Kritik rechnen: Volks Mutter Victoria (52). "Das Verhältnis zu meiner Mutter war noch nie besser, wir hatten unsere Höhen und Tiefen und ich finde wir beide haben jetzt unsere Mitte gefunden. Für mich ist sie die beste Mama."

Mit dem Buch über ihr Leben erfülle sich ein langgehegter Traum. "Es klingt verrückt, eine Biografie mit 26 zu veröffentlichen. Aber das Buch ist sehr spannend und es steckt viel Arbeit darin. Ich konnte dadurch auch sehr vieles verarbeiten." Mit ihren Schilderungen wolle sie anderen Mut machen sowie "Inspiration und Kraft" geben, "um stark zu bleiben und die Hoffnung nicht aufzugeben".