Nachdem sie sämtliche gemeinsamen Fotos mit Timur Akbulut löschte, hat Nathalie Volk nun auch die Trennung von ihrem Verlobten bestätigt. Gleichzeitig gab die 24-Jährige Auskunft über ihren Gesundheitszustand.

Innerhalb der zurückliegenden 24 Stunden hat Nathalie Volk für mächtig Wirbel in den sozialen Medien gesorgt. Zunächst war bekannt geworden, dass die 24-jährige sämtliche Fotos von Instagram gelöscht hat, die sie zusammen mit ihrem Partner und Verlobten Timur Akbulut zeigen. Dann erschien in ihrer Insta-Story ein Foto, das die frühere GNTM-Teilnehmerin in einem New Yorker Krankenhaus zeigt. Was ist passiert?

Im Gespräch mit der "Gala" hat die Frau, die sich seit einiger Zeit Miranda DiGrande nennt, Auskunft über ihre gegenwärtige Situation gegeben. Sie sei wegen eines "gebrochenen Herzens" im Hospital, sagte sie dem Promi-Magazin. Und konkretisiert, sie habe schon seit ein paar Monaten starke Herzprobleme und Schmerzen in der Brust. Vorerst müsse sie noch noch im NYU Langone Health bleiben, da ihr Blutdruck extrem hoch sei. Doch gleichzeitig gab sie Entwarnung: Es gehe ihr schon etwas besser.

Nathalie Volk spricht über ihre Gesundheit und ihre Beziehung

Auch zu ihrer privaten Situation gab Volk im Gespräch mit der "Gala" Auskunft: "Timur und ich haben uns im Guten getrennt!", sagt sie. Ob die Trennung von Dauer ist, dazu ließ sie sich nichts entlocken. Es sei gerade schwierig, sie wisse noch nicht genau, was sie will, so Volk.

Seit 2015 war sie mit dem Hamburger Medienunternehmer und Multimillionär Frank Otto liiert. Doch im November 2020 gab Volk überraschend die Trennung von Otto bekannt und verkündete, in einer Beziehung mit dem Hells-Angels-Rocker Timur Akbulut zu leben. Seither hatte sie in der Türkei gewohnt.

Dabei hatte ihr Ex-Partner Frank Otto ein Schauspielstudium in den Vereinigten Staaten finanziert. Ihr Traum. Immerhin: Den scheint sie nun wieder zu verfolgen. Sie befindet sich nämlich in den USA, um dort ihre Schauspielkarriere voranzutreiben.

Verwendete Quelle: "Gala.de"