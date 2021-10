Erst kürzlich hatte sie ihre Verlobung bekannt gegeben. Doch jetzt hat Nathalie Volk alle Fotos von Partner Timur Akbulut gelöscht. Stattdessen postet sie in ihrer Insta-Story ein Foto aus einem New Yorker Krankenhaus.

Es schien die große Liebe zu sein: "Mein Ja für immer" kommentierte Miranda DiGrande alias Nathalie Volk Anfang September auf Instagram ein Selfie, das sie zusammen mit ihrem Partner, dem Hells-Angels-Rocker Timur Akbulut, am Strand zeigt. Strahlend hält die frühere GNTM-Kandidaten einen opulenten Verlobungsring in die Kamera, der mit einem hellgelben, tropfenförmigen Diamanten bestückt ist.

Doch dieses Foto ist nun nicht mehr auf ihrem Instagram-Account auffindbar. Und nicht nur das: Sämtliche Bilder, die sie zusammen mit Akbulut zeigen, sind mittlerweile gelöscht. Was Spekulationen nährt, das Paar könne sich getrennt haben.

Ein weiterer Grund, der für ein Liebesaus spricht: Volk postete zuletzt mehrere Fotos, die sie in New York zeigen - allein. Mit ihrem Verlobten lebte sie seit Längerem in der Türkei.

Nathalie Volk in einem New Yorker Krankenhaus

In ihrer aktuellen Insta-Story zeigte sie nun ein Bild, das ihre Fans in Sorge versetzt: Zu sehen ist ein Arm, der offenbar zu dem Model gehört, und der ein mit ihrem Namen beschriftetes Armband des New Yorker Krankenhauses NYU Langone Health zeigt. Weshalb sich die 24-Jährige dort befindet, ist bislang unklar.

Bekannt wurde Nathalie Volk 2014 als Teilnehmerin der 9. Staffel der Castingshow "Germany's next Topmodel". Dort gewann sie zwar nicht, schaffte es aber immerhin bis ins Halbfinale und blieb auch nach dem Ende der Show in Erinnerung. So bekam sie 2016 eine Einladung ins Dschungelcamp. Bei der RTL-Show belegte sie zwar nur den siebten Platz, doch es reichte für weitere Einladungen zu TV-Shows wie "Goodbye Deutschland" oder "The Story of My Life", die beide auf Vox ausgestrahlt wurden.

Seit 2015 war sie mit dem Hamburger Medienunternehmer und Multimillionär Frank Otto liiert. Der finanzierte ihr ein Schauspielstudium in den Vereinigten Staaten. Eigentlich die perfekte Partie. Doch im November 2020 gab Volk überraschend die Trennung von Otto bekannt und verkündete, fortan in einer Beziehung mit Timur Akbulut zu leben.

Doch so wie es aussieht, ist die nun auch Geschichte. Die Zukunft von Nathalie Volk, die sich seit vergangenem Jahr den Künstlernamen Miranda DiGrande zugelegt hat, ist mehr denn je unklar.

Verwendete Quelle: Instagram