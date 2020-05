Sind sie verheiratet oder nicht? Über den Beziehungsstatus von Nathalie Volk und Frank Otto gab es eine Zeit lang Verwirrung. Denn während die frühere GNTM-Teilnehmerin Anfang Februar auf Instagram stolz Fotos von der Trauung postete, dementierte ihr Partner am gleichen Abend auf Facebook und schrieb: "Gleichwohl möchte ich deutlich machen, dass wir nicht geheiratet haben."

Mittlerweile ist das Posting gelöscht, geblieben sind die Fragen nach dem Sinn. Drei Monate später kann auch seine Ehefrau nicht sagen, was ihren Gatten da geritten hat. "Ich kann es mir bis heute nicht erklären", sagte sie im Interview mit der "Bild"-Zeitung.

Nathalie Volk und Frank Otto haben in Nashville geheiratet

Gleichzeitig bekräftigte sie aber, dass das Paar am 2. Februar dieses Jahres in Nashville geheiratet hat: "Es war sonnig, fast 20 Grad warm. Wir haben uns maßgeschneiderte Anzüge anfertigen lassen." In Deutschland solle es bald auch noch eine Trauung geben.

In dem Gespräch mit der "Bild" verriet Nathalie Volk auch Details über den Ehevertrag. "Frank hat mir einen Verschwiegenheitsvertrag über eine halbe Million Euro unterschrieben", verriet die 23-Jährige. Demnach muss der Medienunternehmer seine Frau vorher fragen, bevor er sich über sie äußert. Sollte er sich nicht daran halten, bekomme sie 500.000 Euro. "Ich habe viel vor in nächster Zeit und der Vertrag war mir sehr wichtig."

Mit der Familie von Steven Spielberg befreundet

Diese Klausel mutet recht skurril an, denn damit erweckt Nathalie Volk den Eindruck, sie sei ein Top-Promi, bei dem sich alle Welt frage, was sie als nächstes plant. Tatsächlich beruht ein Großteil ihrer Berühmtheit auf der Beziehung zu dem Multimillionär Otto. Das scheint Volk jedoch ganz anders zu sehen: Sie träumt schon von einer Karriere in Los Angeles: "Ich habe da tolle Kontakte", schwärmt sie, auch Leonardo di Caprio und Johnny Depp habe sie schon getroffen und sie sei sogar mit der Familie von Steven Spielberg befreundet.

Liest man die Aussagen in dem Gespräch, könnte man auf die Idee kommen, Nathalie Volk sei bereits in der Hollywood-Elite angekommen und gehöre zur Riege der internationalen Stars. So sagt sie: "Frank genießt meinen Ruhm sehr!" Und auch ihr Studium laufe bestens: Sie habe Bestnoten und stehe in fast in allen Fächern auf Eins. Harte Arbeit zahle sich aus, philosophiert sie, denn sie studiere ja nicht zum Spaß. "Mich kann keiner mehr aufhalten in diesem Leben! Ich bin sehr stolz auf mich, was ich erreicht habe.“

Welchen Anteil ihr Ehemann an diesem Erfolg trägt, darüber scheint sich Nathalie Volk hingegen keine Gedanken zu machen.

Verwendete Quelle: "Bild"-Zeitung