Sie möchte ihrer Liebe "eine zweite Chance geben": Gut 16 Monate nach ihrer Trennung sollen Nathalie Volk und Frank Otto wieder ein Paar sein. Nach Deutschland möchte die 25-Jährige dennoch nicht ziehen.

Das wäre eine faustdicke Überraschung: Wie die "Bild"-Zeitung schreibt, sollen Nathalie Volk und der Medienunternehmer Frank Otto wieder zusammen sein. In dem Bericht ist ein aktuelles Foto zu sehen, das die beiden eng umschlungen im Pool zeigt.

Volk selbst bestätigt das Beziehungscomeback: "Ich möchte unserer Liebe eine zweite Chance geben", sagte sie dem Boulevardblatt. Ihre ganzen Sachen hätten ohnehin nie die Hamburger Villa verlassen.

Nathalie Volk und Frank Otto waren fünf Jahre ein Paar

Dort lebten die beiden zusammen, bevor es 2020 zur Trennung kam. Fünf Jahre waren die beiden bis dahin liiert. Die aus der Castingshow "Germany's next Topmodel" bekannt gewordene Volk verließ den Sohn von Versandhaus-Milliardär Werner Otto für Timur Akbulut, einen Hells-Angels-Rocker, der wegen Totschlags zehn Jahre im Gefängnis saß und 2019 in die Türkei abgeschoben wurde. Dort lebten die beiden zusammen, sie sollen sich sogar verlobt haben.

Ihre Liebe war jedoch nicht von Dauer: Im Herbst 2021 gab Nathalie Volk die Trennung bekannt, Sie siedelte nun nach New York über, wo sie unter dem Künstlernamen Miranda DiGrande eine Schauspielkarriere verfolgte. Zuletzt war sie mit dem 23-jährigen Frankfurter Unternehmer Sammy Azarev liiert. Doch auch diese Beziehung ging in die Brüche. Laut Volk habe sie es langsam angehen lassen wollen, während er auf Öffentlichkeit bestanden habe.

Nun unternimmt sie also ein neuer Anlauf mit dem rund 40 Jahre älteren Medienunternehmer Frank Otto. Sie habe gemerkt, dass Frank ein Mann ist, sagt die 25-Jährige der "Bild"-Zeitung. Und gerät ins Schwärmen: "Ich liebe Frank so wie er ist", säuselt sie. "Wir passen einfach zusammen. Er steht immer an meiner Seite."

Nach Hamburg will sie jedoch nicht gleich ziehen. Ihr Lebensmittelpunkt wird vorerst in den USA bleiben, wo sie weiter an ihrer Schauspielkarriere bastelt. Immerhin hat sie nun wieder ein zweites Zuhause in der Hansestadt.

Verwendete Quelle: "Bild.de"