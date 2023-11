Nathalie Volk und Frank Otto führen derzeit eine Fernbeziehung. Wie ihre Liebe auf Distanz funktioniert, hat der Unternehmer nun verraten

Frank Otto (66) und Nathalie Volk (26) haben schon einige Höhen und Tiefen in ihrer Beziehung überwunden. Die beiden trennen nicht nur 40 Jahre Altersunterschied, sondern derzeit auch mehr als 16.000 Kilometer. Denn die ehemalige "GNTM"-Kandidatin hat ein Medizinstudium in Australien begonnen, während der Medienunternehmer seinen Geschäften in Deutschland nachgeht. Wird ihre Liebe das aushalten?

Frank Otto: "Unsere Beziehung ist gut"

"Wir telefonieren viel oder machen FaceTime. Es ist okay. Es ist gut. Keine Krise", stellt Frank Otto im Interview mit der "Bild"-Zeitung klar. Die 26-Jährige habe ihm berichtet, dass sie sich in Australien fühle wie "in Deutschland in den 80ern". Die Liebe auf Distanz seien die beiden gewohnt. "Unsere Beziehung ist gut, auch wenn wir uns aktuell wenig sehen können", so Otto.

Der Grund, warum Volk nach ihrem Schauspielstudium in den USA nun Medizinerin werden möchte, sei ihre Familie. "Ihr Großvater hat 1957 in Russland den Hund Laika mit ins All geschickt. Das war ja eine große Sache, das erste Lebewesen im Weltraum", erzählt der Unternehmer stolz.

Zudem sei Volks Mutter eine studierte Mathematikerin, die später als Physikerin gearbeitet habe. "Das wissenschaftliche Verständnis liegt in der Familie."

Liebes-Comeback im März 2022

Frank Otto und Nathalie Volk haben sich 2018 verlobt, 2020 kam es zur Trennung. Anschließend zog sie mit einem anderen Mann in die Türkei. Im März 2022 machten Volk und Otto dann ihr Liebes-Comeback öffentlich. Damals schwärmte sie im RTL-Interview: "Frank und ich haben eine besondere Verbindung, die war schon immer da." Er sei ihr erster Freund gewesen. "Er kennt mich am besten, weiß alles über mich. Vielleicht ist er auch ein bisschen Vater-Ersatz, wie der Vater, den ich nie hatte. Aber Frank hat auch eine junge Seele."