Nathalie Volk sorgt sich um ihre Gesundheit. Bei einer Routineuntersuchung wurde bei dem Model Gebärmutterhalskrebs im Frühstadium festgestellt. Ihre Mutter, Viktoria Volk, hatte die Diagnose der Öffentlichkeit mitgeteilt. Die ehemalige Lehrerin ist sehr besorgt um ihre Tochter, wie sie in einem Interview mit RTL verrät. Ihrer Tochter gehe es ähnlich, doch Nathalie Volk versucht, ihre Mutter etwas zu beruhigen.

Nathalie Volk hat Gebärmutterhalskrebs

"Wie kann man bei so einem jungen Mädchen so eine Diagnose feststellen? Natürlich ist sie besorgt. Das ist klar, aber sie sagt wie immer: 'Wir schaffen das.' Also: 'Mama, hab keine Angst. Wir schaffen das", erzählt Viktoria Volk vor der Kamera. Die 23-Jährige, die durch ihre Teilnahme an "Germany's next Topmodel" und am Dschungelcamp bekannt wurde, befindet sich derzeit in den USA, wo sie studiert. Dort wird Nathalie Volk auch behandelt. "Sie muss immer zur Kontrolluntersuchung, weil sie so jung ist, kann es sein, dass es von alleine weggeht", sagt ihre Mutter. "Ob man es operieren wird oder nicht, wird man später entscheiden."

Viktoria Volk wolle bald zu ihrer Tochter reisen, wie sie verrät. Während es ihrer Tochter körperlich gut gehe, sei sie psychisch mitgenommen.

Großmutter hatte die Krankheit ebenfalls

Das liegt vor allem an ihrer Familiengeschichte. Denn Nathalie Volks Großmutter hatte ebenso Krebs, ihre Gebärmutter musste entfernt werden. Eine schlimme Vorstellung für die Lebensgefährtin von Unternehmer Frank Otto. Denn ihr Kinderwunsch ist groß. "Schwangerschaft ist möglich", erklärt Viktoria Volk, "es könnte aber Komplikationen geben, wie eine Fehlgeburt oder eine Frühgeburt."

Das Model selbst hat sich bislang nicht zu der Diagnose geäußert. Kurz nachdem Volks Mutter die Öffentlichkeit informiert hatte, postete sie ein Bild von sich auf einer Blumenwiese.

Quelle: RTL