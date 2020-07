Sehen Sie im Video: Polizei – "Glee"-Star Naya Rivera vermutlich ertrunken.





Es sind die letzten Bilder, die es von Naya Rivera gibt. Zusammen mit ihrem Sohn fuhr die 33-Jährige am Mittwoch zum Lake Piru im US-Bundesstaat Kalifornien raus. Dort mietete sie sich dann ein Boot. Was danach passierte ist unklar. Seit Mittwoch gilt die Schauspielerin als vermisst. Die Behörden hatten das Boot nur mit ihrem schlafenden vierjährigen Sohn an Bord gefunden. Nach Angaben des Kindes waren beide schwimmen gegangen, die Mutter sei jedoch nie zurückgekehrt. Ein Sprecher des Ventura-Counties sagte, dass man von einem Unfall ausgehe und Rivera vermutlich ertrunken sei. Rivera war durch die Musical-Fernsehserie Glee bekanntgeworden. Fans mussten in den vergangenen Jahren immer wieder um die Darsteller der Serie trauern. 2013 starb Cory Monteith an einer Überdosis, Mark Salling beging im Jahr 2018 Selbstmord.