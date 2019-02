Der "Besten Nebendarstellerin" wurde dieses Jahr die Ehre zuteil, den ersten Oscar des Abends in Empfang zu nehmen. Und gleich bei ihrer ersten Nominierung schaffte Regina King (48) das, was Amy Adams (44) demnach bei ihrer sechsten wieder einmal nicht gelang: Für das Drama "Beale Street" heimste die Afro-Amerikanerin ihren ersten Goldjungen ein. Durchaus die erste Überraschung des Abends, immerhin waren neben Adams ("Vice") auch noch Emma Stone (30), Rachel Weisz (48, je für "The Favourite - Intrigen und Irrsinn") sowie Marina de Tavira (44, "Roma") nominiert.

Als "Bester Nebendarsteller" waren Mahershala Ali (45, "Green Book - Eine besondere Freundschaft"), Adam Driver (35, "BlacKkKlansman"), Richard E. Grant (61, "Can You Ever Forgive Me?"), Sam Elliott (74, "A Star Is Born") sowie Sam Rockwell (50, "Vice - Der zweite Mann") nominiert. Und siehe da: Zum zweiten Mal nach "Moonlight" im Jahr 2017 bekam Ali einen Oscar als Nebendarsteller.