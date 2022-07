David Burtka und Neil Patrick Harris auf der Premiere von "Uncoupled" in New York.

Neil Patrick Harris hat auf der Premiere von "Uncoupled" sein neues Tattoo präsentiert. Dafür hat er ein besonderes Motiv gewählt.

Neil Patrick Harris (49) zeigt stolz sein neues Kaninchen-Tattoo! Auf der Premiere seiner neuen Netflix-Serie "Uncoupled" in New York posierte der Schauspieler gemeinsam mit seinem Ehemann David Burtka (47) für die Fotografen. Ein Detail stach dabei besonders ins Auge: Das Häschen auf seinem linken Oberarm.

In seinem schwarzen, ärmellosen Top gewährte der ehemalige "How I Met Your Mother"-Star freien Blick auf das Kunstwerk. Das Tattoo ließ sich Harris erst vor wenigen Tagen in London stechen. Auf Instagram teilte der Schauspieler Bilder und Videos der schmerzhaften Prozedur.

Die Nahaufnahme des Tattoos zeigt die Details: Auf dem Arm des Stars sitzt ein weißes Kaninchen in einem Zauberhut und einer Spielkarte in der Hand. "Ich habe mir ein Tattoo stechen lassen", kommentiert er das Bild. London sei der perfekte Ort dafür. "Schaut euch seine größeren Arbeiten an, ich bin einfach nur erstaunt über die Details", schwärmt er über den Tätowierer. In mehreren Videos zeigt er zudem den Entstehungsprozess - von der Skizze auf seinem Arm bis hin zum fertigen Kunstwerk. Die Echtheit ist damit wohl auch bewiesen.

Er spielt einen unglücklichen Single

In "Uncoupled" spielt Harris einen Immobilienmakler, der nach 17 Jahren Beziehung verlassen wird. Die Trennung von seinem ehemaligen Partner (Tuc Watkins) macht ihn in New York zum schwulen Single Mitte 40. Die Geschichte stammt von den preisgekrönten Serienschöpfern Darren Star (61) und Jeffrey Richman. Die Serie ist ab dem 29. Juli auf Netflix zu sehen.