In "How I Met Your Mother" spielte er über ein Jahrzehnt lang den unverbesserlichen Aufreißer Barney, doch Neil Patrick Harris (45) kann auch ganz anders: Zusammen mit seinem Mann David Burtka (43), hat der Schauspieler dafür gesorgt, dass das Drag-Festival "Wigstock" wieder am Hudson River zelebriert wird.

Das Festival, dessen Name natürlich an das legendäre Woodstock-Festival angelehnt ist, wurde von 1984 bis Anfang der 2000er Jahre jährlich gefeiert, bis es 2001 erst unter anderem Namen und schließlich gar nicht mehr stattfand. Jetzt haben sich Harris und sein Mann dafür eingesetzt, das Festival wieder ins Leben zu rufen - offensichtlich mit Erfolg.

Der Schauspieler schlüpfte dafür wieder in seine gefeierte Rolle als Hedwig aus dem Rock-Musical "Hedwig and the Angry Inch". Und scheute dabei offensichtlich keine Mühe: Wie auf seinem Instagram-Kanal zu sehen ist, dürfte das kunstvolle Make-up einige Zeit in Anspruch genommen haben.